Hos dette utestedet i Trondheim kan du fortsatt kjøpe øl etter midnatt

- Det stemmer det, vi serverer lettøl med oppbacking fra kommunen og eierskapsenheten. På den måten kan vi være med på å begrense smittetrykket som genereres på grunn av kulturen som har blomstret opp siden restriksjonene ble innført og tilby en bedre feststemning uten stress og jag etter nach.

Det svarer Fredrik Kulstad Holm hos utelivskonsernet Rekom Group, som driver Heidi's Bier Bar, Kokomo og The Mint her i Trondheim.

For tredje helg på rad har de ryddet bort spriten ved midnatt på Heidi's slik det nasjonale skjenkeforbudet pålegger dem å gjøre, for så å åpne tappekranene for lettøl på 2,5 prosent.

- Det er ikke noe vi har gått ut med, vi vil det skal være et tilbud for dem som allerede er gjester hos oss. Det betyr lite for omsetninga vår, men mye for å redusere smitte som igjen kan slå hardt tilbake på oss.

- Blir en time eller to ekstra

7. august innførte regjeringen skjenkestopp ved midnatt i hele landet. Tiltaket ble iverksatt for å hindre spredning av koronaviruset i forbindelse med festing.

Holm forklarer at de fikk klarsignal fra kommunen og skjenkekontrollørene før de startet opp serveringen også etter midnatt for tre helger siden. Nidaros har også omtalt at utestedet Tyven i Midtbyen har innført samme praksis.

- Gjestene blir en time eller to ekstra, og vi kan servere fram til klokka tre. Da slipper vi at folk drar på nach, og at de heller fester i trygge omgivelser, sier Holm.

Hilde Ringard, jurist i Eierskapsenheten i kommunen, bekrefter at de fikk en forespørsel fra Heidi's Bier Bar etter at det ble vedtatt skjenkestopp ved midnatt.

- De lurte på mulighetene de hadde med tanke på alkohollovgivningen og bevillingen sin, og om de hadde anledning til å skjenke det som regnes som alkoholsvak drikke etter klokka tolv. Det svarte vi ja til.

Ringard sier at de ikke har noen fullstendig oversikt over hvilke utesteder som har valgt å holde åpent utover den begrensede skjenketiden.

- Utestedene i Midtbyen har anledning til å holde åpent til klokken fire på natten, legger hun til.

Ber om å oppheve skjenkestoppen

Tirsdag 1. september, etter forslag fra Erling Moe (V), stilte et enstemmig formannskap seg bak at kommunedirektøren skal be til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om å oppheve skjenkestoppen i Trondheim.

- Politiet opplever uro med at folk fortsetter festen hjemme i private hjem etter midnatt, sa kommunedirektør Morten Wolden under møtet.

Fredrik Kulstad holm hos Heidi's er håpefull:

- Jeg er alltid positiv, men vi får se. Jeg er glad for at de største byene har gått sammen om et felles opprop. Jeg har sagt det siden dag én - når ting stenger ned, er det bare en ting som skjer - folk bryter regler, og vi får slike grottefester eller kaos oppe ved Theisendammen og Kyvannet.

- Hadde vi fått tilbake de to timene våre, ville det gjort underverker.