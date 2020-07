Utested i Midtbyen åpner ikke opp som normalt igjen

– Vi driver med både event, utleie og catering. Det har vi gjort parallelt med å drive et offentlig utested, og vi ser at det krever mye å holde seg oppdatert. Vi har mange gode konkurrenter i bransjen, sier Tobias Hoem i Mojo Event.

For å møte markedet har de endret konseptet på Provincialen annethvert år. I 2016 ble utestedet åpnet med 18-års aldersgrense. Etter et par år ble aldersgrensen justert opp til 20 år, og livemusikk ble en ny satsing ved utestedet.

Familien åpner nytt spisested i Midtbyen S'wich satser på vegetarisk og syrisk mat når de åpner nytt spisested i Trondheim sentrum.

Populært i det siste

Hoem forklarer at de det siste året har prøvd å rette seg mot et yngre klientell igjen. Nå har de imidlertid funnet ut at Provincialen ikke lengre skal driftes som et offentlig utested. Mojo Event er totalleverandører av lokaler, mat, drikke, personell, filmproduksjon og underholdning, og leier ut lokaler på blant annet Frimurerlogen, Festningen og Louiselyst Gård.

– Under koronaperioden har vi sett at Provincialen har vært et populært sted å leie for privatpersoner som for eksempel skal feire bursdagen sin. Det er en trend vi ønsker å bygge videre på, og vi vil ikke åpne utestedet som normalt igjen, sier Hoem, og legger til at Provincialen stengte dørene i midten av mars som alle andre utesteder.

Ifølge Hoem er nå Provincialen den eneste plassen i hele Trondheim hvor du kan leie din helt egen nattklubb på en vanlig fredag eller lørdag kveld.

– Andre utesteder leier ut egne soner, men det blir ikke helt det samme, mener han.

Like mye aktivitet

Han mener at det nye konseptet vil bringe like mye aktivitet inn i lokalene som tidligere.

– Det bør være mulig å leie ut lokalene hver helg. Vi stenger jo ikke dørene, sier Hoem, som peker på at festkulturen blir annerledes når det er snakk om private arrangementer.

– Det blir noe helt annet når en gruppe personer som kjenner hverandre møtes i et lukket selskap, kontra det at tilfeldige møtes på et utested. Det er veldig hyggelig stemning – uten bråk, tyverier og hærverk. På et offentlig utested ser det ut som en krigssti klokka 03.00 om natten. På private selskaper ser vi en helt annen adferd.

Siden Hoem åpnet Provincialen har han fungert som daglig leder. Etter å ha tredd inn på eiersiden i holdingselskapet, trekker han seg nå ut av det operative for å fokusere på salg og videreutvikling av bedriften. Stine Elise Rånes blir ny operativ leder for Provincialen.

– Etter å ha jobbet her i snart to år er det veldig spennende å tre inn i en ny rolle. Jeg kjenner Provincialen godt og vet hva folket liker. I tillegg er det kult med et nytt konsept hvor man kan leie sin egen nattklubb fredag og lørdag. Det kan man ikke andre plasser, sier Rånes.