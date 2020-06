Sju ting du kan gjøre i Trondheim denne helga

Gradvis er samfunnet vårt i ferd med å åpnes opp igjen, og denne helga er det opptil flere steder som åpner dørene sine for første gang på lenge. Sjekk våre tips!

Midsommarafton 2020

Hvor: Lille Skansen

Når: Fredag klokka 18.00

Det blir en mindre feiring enn det pleier, men tradisjon tro vil Lille Skansen likevel feire Midsommarafton! Les mer om hvordan de løser det på Facebook-arrangementet.

Stormfestivalen

Hvor: Utendørs foran Troll

Når: Gjennom helga og resten av sommeren

Stormfestivalen arrangeres av Troll og K.U.K, og Kafe Skuret har flyttet konsertdriften sin til en utendørsscene foran Troll. Da kan opptil 200 komme på konserter og andre arrangementer! Fredag er det fortsatt billetter til Bjørn Eidsvåg, og på søndag kan du dra på konsert med Tora. Les mer på Facebook.

Johndoe

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 21.00

På grunn av korona har Byscenens jubileumsfeiring blitt litt annerledes enn tenkt. Men det er flere band og artister som har takket ja til å opptre i løpet av sommeren - da med total kapasitet på 200 i publikum. Fredag er det Johndoe som går på scenen! Les mer på Facebook.

Midtsommertravet 2020

Hvor: Leangen Travbane

Når: Fredag og lørdag

Travløp på Leangen Travbane har vært koronastengt for publikum, men på selveste Midtsommertravet får de delvis åpne for publikum igjen. Det blir NM for profesjonelle kusker, storskjerm, V75, Tamin Sandys æresløp, Erik Garbergs æresløp, Sigbjørn Rishaugs minneløp og Trøndelagspokalen - Bork Rigels æresløp. Les mer på Facebook.

Utekonsert på Torvet

Hvor: Torvet i Trondheim

Når: Lørdag klokka 13.00 til 14.00

Trondheim Ballroom Orkester inviterer til utendørs konsert fra Torvscenen, tilrettelagt etter gjeldende koronarestriksjoner. Les mer på Facebook!

Molde - Rosenborg

Hvor: På storskjerm flere steder i byen

Når: Lørdag klokka 20.30

Det er klart for ukens andre Rosenborg-kamp, denne gang borte mot Molde. Men det er flere steder som viser kampen på storskjerm, som blant annet Lager 11 (Facebook-arrangement her) og Tapperiet på Dahls (Facebook-arrangement her).

Familieforestilling med The flying Seagulls

Hvor: Lager 11

Når: Søndag klokka 11.00 til 13.00

The Flying Seagulls er en ideell organisasjon som jobber for å skape en bedre barndom for de barna som trenger det mest, både ute i verden og hjemme i Norge. Showet er gratis, men du må reservere bord i mathallen - les mer på Facebook-arrangementet.