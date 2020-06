Seks ting som skjer i Trondheim denne helga

Samfunnet er sakte, men sikkert på vei til å åpne opp. Utelivet, tross sine begrensninger har et større tilbud enn på lenge, og det har mye annet også. I tillegg er det fortsatt mange nettarrangementer som kan være verdt å få med seg.

Her har vi samlet sammen et lite knippe med aktiviteter du kan finne på i helga.

Torsdagskonserten

Hvor: Digitalt fra Olavshallen

Når: Torsdag klokka 19.30

Det er tid for ny digital torsdagskonsert med TSO og Trondheim Vokalensemble. Dette er deres siste digitale konsert for sesongen - les mer på Facebook-arrangementet.

Star Wars-helg

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag og lørdag

Star Wars sitt 40-årsjubileum feires, og i løpet av helga viser Trondheim kino The Empire Strikes Back, The Force Awakens, The Last Jedi og The Rise Of Skywalker! Se én eller kjør maraton, les mer på Facebook-arrangementet.

Fugl- og ryddetur

Hvor: Ladestien:

Når: Lørdag klokka 11.00 til 14.00

I forbindelse med Verdens miljøverndag fredag, inviterer Naturvernforbundet i Trøndelag til en tur langs Ladestien og for å rydde plast på lørdag. I tillegg har de med seg en ekspert på fugler fra NOF Trøndelag. Les mer om påmelding på Facebook-arrangementet.

Musikkfest Trondheim livestream

Hvor: Digitalt

Når: Lørdag klokka 15.00 til 20.00

Musikkfest 2020 i Trondheim blir en litt annen opplevelse i år, der det i sin helhet bli streamet og vist live på et utvalg steder i Trondheim. Les mer på festivalens Facebook-side!

Juba Jubas drømmestrøm

Hvor: Digitalt

Når: Lørdag klokka 17.00 til 18.00

Årets vanlige Juba Juba-festival er avlyst, og i stedet arrangerer de en digital festival der alle kan bli med fra stua si. Det blir blant annet digitale konserter med Klaus Sonstad, Emma Gunnarsen og rockerne i Snøstorm. Les mer på Facebook-arrangementet.

Pilegrimsledens dag - Østerdalsleden 20 år

Hvor: Trondheim

Når: Søndag klokka 11.00

I anledning Pilegrimsledens dag skal sesongen åpnes og Østerdalsleden fyller 20 år. Vandringen blir på 16 km, med matpause etter 10 km, og målet er ved Nidarosdomen. Les mer på Facebook-arrangementet.