Åtte ting som skjer i Trondheim den kommende helga

Samfunnet er sakte, men sikkert på vei til å åpne opp. Snart åpner utelivet i Trondheim igjen, og det gjør mye annet også. I tillegg er det fortsatt mange nettarrangementer som kan være verdt å få med seg. Her har vi samlet sammen et lite knippe med aktiviteter du kan finne på i helga.

Online Poetry Night

Hvor: Zoom

Når: Torsdag klokka 19.30

Det er åpen mikrofon, og alle som vil ta del, enten som publikum eller om du vil bidra med et dikt, kan logge på via Zoom. Les mer om hvordan på Facebook-arrangementet!

Vil du ha en bit av Storsalsduken?

Hvor: Digitalt

Når: Avsluttes ved midnatt på søndag

Rett før påska takka den mer enn 90 år gamle duken i taket i Storsalen takk for seg. Nå har du muligheten til å få med deg en liten del av denne historien hjem!

Taket trenger ny duk, og Samfundet har derfor starta en donasjonaksjon. For å bidra og å kanskje få en bit av den historiske duken, er det Vipps som gjelder. Les mer på Facebook-arrangementet.

Trio no Treble

Hvor: Dokkhuset

Når: Fredag klokka 20.00

Trio no Treble er i utradisjonell tro en trio med bratsj, cello og kontrabass, og består av av Lars Marius Hølås (bratsj), Eivind Rossbach Heier (cello) og Jostein Bolås Brødreskift (kontrabass). Les mer om konserten på Facebook-arrangementet.

Nidarosligaen 2020

Hvor: Rotvoll diskgolfpark

Når: Lørdag klokka 11.00 til 18.00

Nidarosligaen er seriespillet arrangert av Nidaros Diskgolfklubb, som er åpen og gratis for alle og enhver som er frisbeegolfinteressert.

Det skal spilles nå på lørdag, og du må ikke være medlem av Nidaros Diskgolfklubb for å delta. Les mer om deltakelse og påmelding på Facebook-arrangementet deres.

Vår Frue på lørdag - med Aurum

Hvor: Vår Frue kirke

Når: Lørdag klokka 14.00

Nå har det blitt åpnet for at det går an å arrangere konserter med inntil 50 personer til stede, forutsatt at man følger anbefalingene for smittevern. Vår Frue kirke åpner derfor forsiktig for korte konserter på lørdager, og denne gang er det kammerkoret Aurum som kommer. Les mer på Facebook-arrangementet.

Unni Wilhelmsen

Hvor: Kafé Skuret

Når: Lørdag klokka 21.00

Gjennom nærmere 3000 konserter og opptredener har Unni Wilhelmsen gjort det meste og jobbet med de fleste, men det er fremdeles intimformatet hun trives best i. Lørdag kommer hun til Kafé Skuret, les mer på Facebook-arrangementet deres.

Yoga i solnedgangen

Hvor: Skansen båthavn

Når: Lørdag klokka 22.00

3T inviterer til yoga i solnedgangen, både for medlemmer og ikke-medlemmer - så lenge man melder seg på på forhånd. Yogatimen varer i en time - les mer på Facebook-arrangementet.

Før-premiere på Frieriet

Hvor: Antikvariatet

Når: Søndag klokka 19.00

Mai 2020 skulle Rabarbrateateret spilt "Frieriet" i Bokbaren på Antikvariatet som et gjensyn med teaterets første oppsetning noen gang, og for å feire 10-årsjubileet deres. Korona punkterte de planene.

Nå på søndag viser de den digitale versjonen de lagde i mai i stedet for å ha prøver og spille forestillinger. Les mer på Facebook-arrangementet!