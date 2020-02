14 tips til hva du kan gjøre resten av vinterferien

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Vinterferien på museene

Hvor: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, NTNU Vitenskapsmuseet, Vitensenteret og Ringve Musikkmuseum

Når: Hele helga

Flere av byens museer har eget opplegg nå som det er vinterferie for mange! På Sverresborg er det vinterrelaterte aktiviteter torsdag til og med søndag. Hos NTNU Vitenskapsmuseet handler alt om steinaldermenneskene her i Norge, og på Vitensenteret har de fullt program hver eneste dag frem til klokka 17.00. På Ringe Musikkmuseum er det skattejakt blant instrumentene, lek og moro.

Det er også en rekke arrangementer på alle bibliotek-avdelingene i byen for barna nå i vinterferien!

EXHHIT 2020

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag klokka 19.00

NTNU Handelshøyskolen presenterer årets revy, EXHHIT 2020! Som de selv spør: Hva har Gunnar Bovim, FRP og Storbritannia til felles? Jo, de har alle forlatt noe i løpet av det siste året. Dørene åpner klokka 18.00.

Debatt: Svikter sportsjournalistene leserne?

Hvor: Litteraturhuset

Når: Torsdag klokka 19.30

Har sportspressen for tette bindinger til utøverne, stiller de ukritiske spørsmål og opptrer som mikrofonstativ? Eller er dette bare vås? Petra Thorén fra svenske Aftonbladet, Leif Wellhaven fra VG, Birger Løfaldli fra Adresseavisen og Erik Waatland fra Medier24 kommer for å debattere. Les mer på trd.events.

Hellbillies - 30 år på vegen

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Torsdag klokka 20.00

For å markere sine 30 første år, har Hellbillies lagt ut på stor jubileumsturné. De kommer til Olavshallen nå på torsdag, men der er billettene utsolgt - her må du på jakt for å finne noen som ikke trenger billetten sin likevel.

Silent Disco

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Torsdag klokka 22.00

En evig klassiker, et evig sikkerstikk! Dans i tilsynelatende stillhet i Storsalen denne torsdagen. Som alltid er arrangementet populært og billettene er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på hele åtte forskjellige filmer:

Call of the Wild - Når villdyret våkner

De usedvanlige

Fjols til fjells

Lotte og dragejakten

Mafia: Chapter 1

Monos

Richard Jewell

Shubh Mangal Zyada Saavdhan

Rosenborg - Ranheim (treningskamp)

Hvor: Abrahallen

Når: Fredag klokka 16.00

Rosenborg møter Ranheim til treningskamp i Abrahallen! Les mer på trd.events.

Spårtsklubben

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag klokka 20.00

Mads Hansen, Erik Follestad og Ida Fladen er klare som egg. Er du? Showet er utsolgt, men kanskje en venn har en billett ekstra?

Ricochets

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 21.00

Ricochets er ute på klubbturné i år! Bandet spilte for fulle gressletter på blant annet Øya, Pstereo og Bukta sommeren som var. Nå kommer de til Byscenen - dørene åpner klokka 20.00, aldersgrensa er 18 år. Les mer på trd.events.

Gabrielle

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Fredag klokka 21.30

Hvem kan vel glemme da Gabrielle slo gjennom med «Ring meg» i 2011? Flere år og hits senere kommer hun nå til Samfundet på fredag. Konserten er utsolgt, så her må du sjekke om noen du kjenner har en billett til overs!

Sløtface

Hvor: Tyven

Når: Lørdag klokka 19.00

Trondheim konsertkollektiv presenterer Sløtface på Tyven nå på lørdag! Stavanger-bandet kan blant annet huke av Spellemannpris (Beste Rock), utenlandsturné og Netflix-synkronisering (Sex Education!) - for å nevne noe. Les mer på trd.events.

Ski Tour 2020

Hvor: Granåsen

Når: Lørdag og søndag

De to siste løpene i Ski Tour 2020 skjer i Granåsen! Lørdag er det sprint for både damer og herrer, søndag er det klassisk jaktstart. Kan fort bli folkefest dette!

Nidaros Hockey - Haugesund

Hvor: Leangen Ishall

Når: Lørdag klokka 17.45, søndag klokka 13.15

Dobbeltoppgjør i norsk hockeys førstedivisjon! Les mer på trd.events.

Omegarevyen 2020

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Lørdag (19.00) og søndag (16.00 og 20.00)

Tidenes første Omegarevy ble satt opp i fjor, og ble utsolgt før premieren. Revyen ble også premiert med prisen «Åpen klasse» under Studentkavalkaden. Nå er de tilbake med revyen Drømmeland.