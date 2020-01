Populært utested på Solsiden stengt - lover total forvandling for flere millioner

- Lokalet har ikke latt oss drive optimalt. Det er bygd mer som en bar enn den nattklubben det har blitt, forklarer eier Jan Tore Fladvad.

Utestedet er ugjenkjennelig mandag formiddag, ribbet for møbler, tapet og gulv. Fire Fine har holdt til i Adressabygget helt siden de åpnet i 2015, og etter årets nyttårsfeiring stengte de dørene for totalrenovering på rundt tre uker.

- Å stenge i januar gjør minst skade, vi jobber fort og er i rute. Åpningshelga kan ikke ryke.

Fem-seks millioner

Den runde baren midt inne i lokalet er borte, og kommer ikke tilbake. Fladvad anslår at alt av oppussing og oppgradering vil koste mellom fem og seks millioner kroner.

- Det blir fort sånn når du skal oppgradere alt av lyd og lys, pusse opp og endre alt av møbler, forklarer han mens han viser noen skisser av hvordan det nye Fire Fine skal bli.

Varme toner, gull og et eksklusivt inntrykk. Dansegulvet med dj'en flyttes, nye sittegrupper med sofaer settes opp, en lang bar skal gå nesten tvers gjennom rommet.

- Det har vært noen flaskehalser tidligere. Nå håper vi på å få en fin flyt i lokalet.

Et sted også for hverdagene

Både fredag og lørdag kveld er det som regel lang kø utenfor Fire Fine. Eier Fladvad vedgår at det nåværende lokalet ikke er like egnet på dagtid eller på hverdagene, når antallet gjester er mindre og rommet kan virke for stort og upersonlig.

- Vi vil også at dette skal være en hyggelig plass å sitte på en hverdag. Når vi åpner igjen vil det være mulig å stenge av deler av lokalet for å gjøre det mer intimt å sitte her.

I tillegg oppgraderer de barkartet med hjelp av barkonsulenter. Fire Fine vil rett og slett bli bedre på bar, forklarer Fladvad.

Bobler, brunsj og DJ's

Planen er å åpne igjen den 24. januar, med brask og bram med dj'en Wahlstedt - som har den offisielle låta for årets håndball-EM - bak miksebordet i løpet av åpningshelga.

I tillegg er planen å teste ut Bubbles & Brunch, eventbyrået som Carina Dahl har tatt med til Norge og Søstrene Karlsen tidligere. Under disse arrangementene vil Fire Fine samarbeide også med Nordøst om matservering.

- Vi får ofte tak i dj'er som ikke spiller andre steder i Norge, og det synes vi sier litt. Men vi vil holde ting nede på jorda, og fortsatt behandle folk likt, uansett hvem du er eller hva du driver med.