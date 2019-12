Åtte ting du kan gjøre den siste helga før jul

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Julemarkedet i Trondheim



Hvor: Torget i Trondheim

Når: Til og med lørdag

Det er siste helg med julemarked! Opplev fjøsnissens julemysterium, grytekonserter, korkonserter og tur med hest og slede - eller rett og slett få skikkelig julestemning ved å vandre blant bodene eller varme deg i lavvoen. Les mer på trd.events.

Juletoner i Vår frue

Hvor: Vår frue kirke

Når: Torsdag klokka

Luftforsvarets musikkorps og Kirkens Bymisjon inviterer alle til julekonsert i Vår frue kirke. Repertoaret består av kjente julesanger og klassiske toner, og etter konserten blir det servering av gløgg og suppe. Les mer på trd.events!

Bigbang

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag klokka 21.00

2019 har vært et travelt år for Bigbang, ikke bare har de gitt ut «Glory Chord», sitt første album på seks år, de har også sluppet den ambisiøse livefilmen «Play Louder». Torsdag kveld spiller de på Byscenen! Konserten er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs. Les mer på trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag

Nå i helga er det premiere på to filmer: «Dabangg 3» og «Hero». Snurr film!

Christmas with Nordic Tenors

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag klokka 18.00 og 20.30

Dette er både en fin og underholdende julekonsert! Nordic Tenors består av tenorene Roald Haarr, Sveinung Hølmebakk og Jan-Tore Saltnes.

Motorpsykkel

Hvor: Ladekaia

Når: Fredag og lørdag klokka 21.15

Ulf Risnes fra Tre Små Kinesere, Sola Johnsen fra DumDum Boys og Truls Waagø fra 2Ohm og Trondheim Synmfoniorkester holder to konserter på Ladekaia nå før jul. Den på fredag er utsolgt, men det skal fortsatt være ledige billetter til ekstrakonserten lørdag.

Rasmus og verdens beste jul

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Lørdag klokka 14.30

Rasmus og Verdens Beste Band inviterer tradisjon tro til julefeiring i Olavshallen. Forestillingen er laget for hele familien og både store og små må hjelpe til for at bandet skal komme i mål med julestria - i år som i fjor.

Julekonsert med Nidarosdomens jentekor

Hvor: Nidarosdomen

Når: Lørdag klokka 15.00

Sammen med årets gjesteartist, Emilia Amper på nyckelharpe, byr Nidarosdomens jentekor på tradisjonsrike julesanger, noe nytt og spennende, allsang og garantert julestemning.