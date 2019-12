Ni ting du kan gjøre i Trondheim i helga

Klassisk julekonsert

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Torsdag klokka 18.00

Hovedartist er Kim Rysstad, sammen med Nidarodomens Jentekor. Det blir også ballettinnslag fra Nøtteknekkeren/Svanesjøen, og musikk fra julefilmklassikeren Flåklypa og mye mer. Det var også en forestilling onsdag. Les mer på trd.events!

Silya & The Bad Santas

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag klokka 21.00

Silya Nymoen er en norsk sanger og låtskriver, og utgjør Silya & The Sailors. Med seg har hun musikerne i The Bad Santas. Aldersgrensa er 18 år, dørene åpner klokka 20.00. Les mer på trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på tre ulike filmer. Du kan enten se «Let Me Fall», «Mardaani 2» og «The Two Popes». På fredag klokka 18.00 er det også eksklusiv førpremiere på «Frost 2», med trondheimskoret Cantus som synger. Snurr film!

P3morgens avskjedsturné

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 18.00 og 21.00

Ronny, Silje og Markus gir seg i P3morgen til jul, men før den tid inviterer de til avskjedsfestivitas! Forestillingen klokka 21 ble utsolgt i en fei, og det er derfor satt opp ekstrakonsert samme dag klokka 18. Les mer på trd.events!

The Snowman

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag klokka 18.00 og 20.00

The Snowman er en britisk animert eventyrfilm fra 1982 som handler om en liten gutt som bygger en snømann, og i løpet av natten kommer han til live. I Olavshallen blir det filmvisning med levende orkestermusikk! Les mer på trd.events.

Den store juletrefesten

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 21.30

En alternativ førjulsaften for pop og rock-elskere - tradisjon tro. Dørene åpner klokka 20.30, aldersgrensa er 18 år. Les mer på trd.events.

No e DDE jul igjen!

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Lørdag, søndag og mandag

D.D.E.s juletradisjon er like gammel som bandet selv. Hvert år har de med gjester på scenen, og lokale barnekor og andre overraskelser dras som regel opp av hatten.

Førjulskos ved Estenstaddammen

Hvor: Estenstaddammen

Når: Søndag klokka 12.00 til 14.00

Barnas turlag fyrer opp bålpanna, og det blir mulighet for å varme eller lage medbrakt formiddagsmat på bålet, samt at det vil bli servert gløgg.. Det blir også gløgg og julemusikk!

Den store badedagen

Hvor: Korsvika

Når: Søndag klokka 13.30 til 14.30

Bål, pølser, gløgg. Og et lite kaldt bad. Det er alt som kreves den dagen! Møt opp for et forfriskende bad nå på søndag!