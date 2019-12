Ni ting du kan gjøre i Trondheim denne helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Åpning av julemarkedet

Hvor: Torget i Trondheim

Når: Fredag fra klokka 11.30

Det er igjen tid for julemarked på Torget i Trondheim! Varaordfører Mona Berger starter ferden med Julemarkedets hest og slede fra Cicignons plass og ankommer Festivalscenen på Torvet kl. 11.30. Her skal julemarkedsstjerna tennes, før det blir underholdning av Travellin' Strawberries. Les mer på trd.events!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag

Det er premiere på fem ulike filmer denne helga: «Apocalypse now: Final cut», «Jumanji: The next level», «Knives out», «Panipat» og «Pati Patni aur Woh». Snurr film!

Julelatter

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag klokka 19.00

Nicolay Ramm, Hans Morten Hansen, Rasmus Wold og Jørgen EP kommer til Olavshallen med standup, musikalske innslag og morsomme karakterer. Det går visstnok også rykter om at Marit Bjørgen skal prøve seg som standup-komiker..?

Oslo Ess + Humle

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 21.00

Oslo Ess tilbake til Trondheim og Byscenen, der det blir en dobbelkonsert hvor de er support for seg selv - akustisk! Aldersgrensa er 18 år, og dørene åpner klokka 20.00. Les mer på trd.events!

Vårres Jul med Hans Rotmo og Henning Sommero

Hvor: Ladekaia

Når: Lørdag (18.00), søndag (17.00) og flere kvelder til uka

Hans Rotmo og Henning Sommero tar med seg juleklassikere fra albumene Vårres Jul og Vårres Jul 2 til Ladekaia. Dette er skikkelig trønderjul!

Jeg reiser alene

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Lørdag klokka 19.00

«Jon Niklas Rønning – Jeg reiser alene» er ute på turné, og gjester Olavshallen lørdag. Her er det en personlig, morsom og gjennomført musikalsk forestilling som venter.

Motorpsycho

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 21.00

Motorpsycho har 30-årsjubileum som band i 2019, og det siste albumet fikk gode anmeldelser. Dørene åpner klokka 20, aldersgrensa er 18 år. Les mer på trd.events.

Vintagemarked og stygge julegensere

Hvor: Trondheim Camping

Når: Søndag klokka 12.00 til 17.00

Juleminigolf, julevintage, julemarked, juleslush, julepopcorn, julestemning og juleworkshop der du kan lage din egen ugly christmas sweater. Prisløs går sammen med Trondheim Camping og ringer julen inn andre søndag i advent.

Nøtteknekkeren fra The Royal Ballet

Hvor: Nova kino

Når: Søndag klokka 15.00

Juleklassikeren Nøtteknekkeren skal vises på kino, der forestillingen er spilt inn fra 2016 - av selveste The Royal Ballet i London.