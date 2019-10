13 ting som skjer i Trondheim denne helga

P3aksjonen 2019

Hvor: Solsiden

Når: Til og med søndag

Fire dager, fire programledere og 100 timer galskap - det er den tida av året igjen! I år er det Ronny Brede Aase Tete Lidbom, Adelina Ibishi og Markus Neby som er programlederne, og det er mange gjester og artister som kommer til Solsiden. På lørdag er det også Klubb P3aksjonen, der du kan danse for en god sak!

Uka-høydepunkt

Hvor: Dødens dal/Studentersamfundet

Når: Varer frem til 27. oktober

Denne helga er det også enormt mye som skjer. Du kan for eksempel dra på konsert i Storsalen med John Olav Nilsen og Nordsjøen på torsdag, oppleve Alesso, Julie Bergan og Sonny Alven i Dødens dal eller Emilie Nicolas i Storsalen på fredag, Sigrid i Dødens dal på lørdag eller dra på veldedighetskosnert i Vår Frue Kirke på søndag. Det skjer så mangt!

Tegnehanne - Ikke tenk på meg

Hvor: Litteraturhuset

Når: Torsdag klokka 19.30

Tegnehanne kommer til Litteraturhuset i Trondheim! Denne gangen kommer hun med en dagbok i tegneserieform. Virkelighetslitteratur i tegnetserieformat? Hun skal snakke med førsteamanuensis Even Igland Diesen fra NTNU, les mer på trd.events.

Eva Weel Skram

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag klokka 20.00

Helt siden Eva Weel Skram begynte å synge på morsmålet etter deltagelsen i «Hver gang vi møtes», har det gått slag i slag for Sogndalsjenta, og høydepunktene fra de siste årene er mange. Nå kommer hun til Byscenen - men obs, konserten er utsolgt, så her må du høre med kjære og nære om de har en billett til overs. Les mer på trd.events!

Trenden skaper hodebry for politiet: Pål (14) ble fratatt elsparkesykkelen på stedet Flere ulovlige elsparkesykler er ute i trafikken. Politiet fortviler, mens forhandlerne mener det er opp til kundene å følge reglene.

Dansefestival: Northern lights

Hvor: Scandic Solsiden

Når: Torsdag til søndag

Kizomba, semba, urban kiz, bachata og salsa - det er blant dansestilene som skal danses og læres på Scandic Solsiden nå i helga. Instruktører fra Frankrike, Spania og Portugal kommer.

TrøndeLAN 2019 - 5-årsjubileum

Hvor: Autronicahallen

Når: Fredag til søndag

TrøndeLAN er et LAN som arrangeres en gang i året. Her finner man deltakere i alle aldre som samles rundt en felles interesse for data og spill. Det vil bli konkurranser med premieutdeling, stands, mye gaming og godt stemning. Årets TrøndeLAN har 5-årsjubileum og vil bli det største hittil! Les mer på trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på sju ulike filmer. Du kan se «47 Meters Down: Uncaged», «Baby Jane», «Fyr & Flamme», «Laal Kaptaan», «Operasjon Mumie», norske «Spionen» og «The Informer». Snurr film!

En gang Herodes Falsk - alltid Herodes Falsk

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredaq klokka 20.00

Han har hatt 45 år i norsk showbiz, og gjør comeback på humorscenen etter hele tolv år! Etter utsolgte forestillinger på Latter i Oslo kommer han nå til Trondheim og Olavshallen for å fortelle morsomme historier.

Turbonegro - 30-årsjubileum

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 22.00

I februar i år var det nøyaktig 30 år siden Turbonegro holdt sin første offisielle konsert – i København av alle steder. Nå er det altså jubileumsår og ny kjempegod unnskyldning for fest - og det skjer på Byscenen nå på fredag. Konserten er utsolgt, så her må du også høre om det er noen som har en ekstra billett!

Toilldag

Hvor: Midtbyen

Når: Lørdag klokka 09.00 til 18.00

Det er igjen tid for Toilldag i Midtbyen, så om du vil gjøre et kupp er dette kanskje dagen å gjøre det på. Men makter du å stille deg i kø grytidlig lørdag morgen? Les mer på trd.events.

Debatt: Even (25): - Hvorfor får ikke mannlige klimaforkjempere like mye tyn som Greta? - Hvor var Erna Solberg da Martin Ødegaard valgte fotballen, eller da tvillingene Markus og Martinus slo gjennom i MGP Junior?

Bokassa + Anti-Lam Front

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 21.00

Bokassa returnerer til Trondheim med en releasekonsert på Byscenen, etter en mektig turné med Metallica og Ghost. Med seg på support har de Anti-Lam Front, med melodiøs skatepunk på trøndersk. Les mer på trd.events!

Damenes helg: Nidaros Hockey - Comet

Hvor: Leangen Ishall

Når: Lørdag klokka 15.00, søndag klokka 16.00

Nidaros Hockey har hatt en kjempestart på årets sesong, og kjemper helt i toppen av førstedivisjon. Denne helgen inviterer de spesielt alle damer til å komme - med gratis inngang til alle damer både lørdag og søndag. Les mer på trd.events.

Ranheim - Odd

Hvor: Extra arena

Når: Søndag klokka 18.00

Nå på søndag har Ranheim hjemmekamp, og det er Odd som kommer. Rosenborg spiller borte på lørdag klokka 18.00 mot Kristiansund.