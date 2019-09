14 ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events.

Masker & makeup

Hvor: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Når: Torsdag klokka 18.00

Makeup-kunstner Sandra Sif Haldorsdottir, som Trd.by også tidligere har skrevet om, har laget seg en karriere via Instagram der hun deler utrolige sminkeuttrykk. Torsdag kommer hun til museet for å demonstrere hvordan en look blir til, i tillegg til å fortelle og svare på spørsmål. Les mer på trd.events.

Forsker Grand Prix 2019

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag klokka 19.00

Dette er andre dag av den regionale finalen i Forsker Grand Prix, der ti doktorgradskandidater viser bredden og dybden i noe av hva det forskes på i Trondheim. Vinnerne fra de regionale finalene går til den nasjonale finalen i Stavanger, der Norges beste forskningsformidler blir kåret. Arrangementet er gratis, og dørene åpner klokka 18.00.

Gratis utekino: Norske byggeklosser

Hvor: Autronica-tomta på Lade

Når: Torsdag klokka 20.00

Midt på området som snart skal bli til boliger, settes Kosmoramas nye fullskala kinoutstyr opp – utendørs! De stiller også med sitteplasser. Norske byggeklosser (2018) er en norsk komedie om hvordan drømmen om egen bolig kan bli et skikkelig mareritt. Les mer på trd.events.

Bar Circus 14 år

Hvor: Bar Circus

Når: Torsdag fra klokka 20.00

Bar Circus fyller 14 år og med det vil de arrangere fest. Med seg på laget har de fått Blånæggel og Reckless Souls, to trønderske rockeband. Les mer på trd.events.

Krimkonsert: Stemmen fra oven

Hvor: Dokkhuset

Når: Torsdag klokka 22.00

Detektiven Oberon Quist fra Knut Nærums romaner De dødes bok og Voodoo på vestkanten ordner opp til vokale overtoner og humoristiske undertoner. Knut Nærum leser selv sin nyskrevne kriminalfortelling, og de seks vokalstemmene i Nordic Voices fremfører Gisle Kverndokks spesialskrevne musikk som soundtrack og gresk kor. Les mer på trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

I denne siste helga av september er det premiere på seks ulike filmer. Du kan se «Blinded by the light», «Edie», «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant», «Namma Veettu Pillai», «Quick» og «Smerte og ære». Snurr film!

Åpen gård - «sauens dag»

Hvor: Presthus gård

Når: Lørdag klokka 11.00 til 15.00

Hos Presthus gård kan du være med på aktiviteter som bøttekasting og klipping av sau, gå på marked og spise blant annet helgrillet lam og syrisk gatemat - for å nevne noe. Les mer på trd.events!

Barnas bylørdag

Hvor: Midtbyen

Når: Lørdag klokka 11.00 til 16.00

På lørdag blir det aktiviteter for barn i alle aldre i Midtbyen, med alt fra ansiktsmaling, tegning, dans, basketball, lekebyttedag med mer. Les mer på trd.events.

Mensa IQ-test

Hvor: Hotel Quality Augustin

Når: Lørdag klokka 12.00 til 12.45

Er du et fremtidig Mensa-medlem? På lørdag kan du ta en IQ-test i regi av Mensa Trondheim, og kvalifisere deg til opptak i nettopp Mensa. Lykke til, hjerneceller!

Nidaros Jets - Kongsberg Miners

Hvor: Husebyhallen

Når: Lørdag klokka 15.00

Det er duket for årets første hjemmekamp for Nidaros Jets når Kongsberg Miners kommer til Husebyhallen på lørdag. Les mer på trd.events.

Nidaros Hockey - Tønsberg

Hvor: Leangen ishall

Når: Lørdag klokka 15.00, søndag klokka 16.00

Nidaros Hockey har hjemmehelg, og det betyr kamp i Leangen ishall både lørdag og søndag. Det er Tønsberg som kommer, les mer på trd.events.

Rosenborg - Brann

Hvor: Lerkendal stadion

Når: Lørdag klokka 20.00

Også Rosenborg har hjemmekamp, der det er Brann som kommer til Lerkendal. Ranheim spiller borte mot Vålerenga søndag klokka 18.00.

Konspirasjonspodden lander på Mars

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 21.00

Fredrik Sjaastad Næss og Bjørn-Henning Ødegaard fra Konspirasjonspodden kommer til Byscenen med sitt liveshow, der russerne, amerikanerne, NASA, Photoshop, Buzz Aldrin og mye mer er tema. Hvorfor lyves det om Mars? Dørene åpner klokka 20.00.

Gråkalldagen

Hvor: Skistua

Når: Søndag klokka 11.00 til 14.00

Gråkalldagen er en aktivitetsdag for hele familien ved Skistua. Der kan man teste ulike friluftsaktiviteter som for eksempel kajakk, natursti, spikking, snekring av fuglekasse og ansiktsmaling. Les mer på trd.events!