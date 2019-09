17 ting du kan gjøre i Trondheim denne helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events.

Klimafestivalen

Hvor: Ulike steder i byen

Når: Til og med søndag

Klimafestivalen begynte på mandag, og varer til og med søndag. Torsdag kan du for eksempel få svar på «hvor humla skal suse» på Dokkhuset eller dra på gratis klesfiksing hos Prisløs, fredag er det klimafrokost hos Asplan Viak, lørdag er det flere debatter og søndag kan du for eksempel dra på guidet humlevandring.

Valgdebatt

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag klokka 19.45

Hva mener Trondheims førstekandidater om klima og miljø, eldreomsorg, yngreomsorg - og vil ordførerduellen synliggjøre hvilke visjoner Rita Ottervik (Ap) og Ingrid Skjøtskift (H) har for byen? Adresseavisen og NRK går sammen for å lage valgdebatt.

Konsert: Vaffeltrakter og Slåppy

Hvor: Livid

Når: Torsdag klokka 20.00

Visste du at det er konserter midt i butikklokalet til Livid innimellom? Nå på torsdag starter de konserthøsten med to band på samme kveld, med Vaffeltrakter som oppsto på Trøndertun og Slåppy som er et «støyrockband» med base i Trondheim.

Konsert: La Coka Nostra

Hvor: Kafé Skuret

Når: Torsdag klokka 21.00

For første gang kommer den amerikanske hip hop-gruppa til Trondheim. Medlemmene har hatt suksess hver for seg i ulike sammenhenger som House of Pain, Limp Bizkit, Non Phixion og som La Coka Nostra. De har jobbet med alle fra Snoop Dogg til Cypress Hill, og nå på torsdag kommer de til Kafé Skuret.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på fire nye filmer på kino: «It: Chapter Two», «Magamuni», «Sir» og «Toy Story 4». Snurr film!

Nyåpning på Nidelven Bar & Scene

Hvor: Nidelven Bar & Scene

Når: Fredag fra klokka 20.30

Nidelven Bar & Scene gikk konkurs i sommer, men gjenoppstår med ny driver. Bandet Jävlar på Kärlek blir med på nyåpningen, les mer på trd.events.

Partilederdebatten

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Fredag klokka 21.10

Den siste partilederdebatten sendes live fra Samfundet! Programleder er Fredrik Solvang, arrangementet er gratis der det er førstemann til mølla. Se partilederne bryte meninger og finne løsninger for Norge, rett før valget.

Kulturhusdagen

Hvor: Olavshallen

Når: Lørdag klokka 12.00 til rundt 15.00

Det er noe som heter Den store kinodagen, og nå arrangeres en landsomfattende dag for alle kulturhus for første gang. Olavshallen fyller også 30 år i år, og byr på gratis konsert- og aktivitetsdag for hele familien på lørdag. Det blir interaktiv dansehistorie, stumfilm, workshop, konsert og sirkusskole.

Sykkelauksjon

Hvor: Sluppenvegen 3

Når: Lørdag klokka 12.00 til 15.00

På lørdag er det sykkelauksjon i samarbeid med Tordenskjold Armory og politiet. Syklene er hittegods, og selges i den stand de er i. De blir vist fram en time før auksjonen starter.

Trondheim Maraton

Hvor: Kongens gate

Når: Lørdag fra klokka 12.00

Trondheim Maraton er Norges eldste maraton med sin spede start i 1969 som et studentmaraton. Distansene er 5 km (jogg/gå), 10 km halvmaraton, teammaraton og helmaraton. I år feirer Trondheim Maraton 50 årsjubileum! Les mer på trd.events.

Byttemarked

Hvor: Sirkus Shopping, ved scenen i 1. etasje

Når: Lørdag klokka 12.00 til 16.00

Ta med deg klær eller sko! Lever opptil tre produkter, og du kan bytte til tre nye produkter du heller har lyst på. Les mer på trd.events.

Språk- og kulturfestivalen

Hvor: Ytre Kongsgård

Når: Lørdag klokka 12.00 til 18.30

Språk- og kulturfestivalen er en festival for store og små. Festivalen reflekterer 40 forskjellige nasjoners folkefest i form av musikk, dans, kunst, sceneshow, workshop og mat. Les mer på trd.events.

Passion for Ocean-festival

Hvor: Lille Skansen

Når: Lørdag klokka 12.00 til 18.00

Her kan du utforske noen av havets mange hemmeligheter sammen med marinbiologer og andre haveksperter, og lære om hvordan vi sammen kan jobbe for å ta vare på alt det kule og flotte havet har å by på. Les mer på trd.events!

«Ta dere sammen!»

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Lørdag klokka 19.00

Stand Up Norge presenterer «Ta dere sammen» av og med Halvor Johanssons, som har spilt i flere forestillinger på Latter i Oslo og gjort seg bemerket under morgensendingene til Radio Rock. Nå kommer han til Olavshallen med sin første soloforestilling.

Nabojazz

Hvor: Rosendal Kafé

Når: Lørdag klokka 20.00

Dette arrangementet er gratis og åpent for alle, der jazz blir kuratert av Udi Shlomo med gjester. Nå på lørdag blir Håvard Aufles med på piano, og David Andersson er med på kontrabass.

Temafest: Verdensrommet

Hvor: Studentersamfundet, hele huset

Når: Lørdag fra klokka 21.00

Planeter, stjerner, galakser - Star Wars! På lørdag er verdensrommet tema på Samfundet. Alle lokalene blir pyntet etter ulike tema, og du kan komme som deg selv eller utkledd.

Trondheim Pride kickoffparty

Hvor: Lokal Bar

Når: Lørdag klokka 22.00

Det er tid for Trondheim Pride, og den offisielle åpningsfesten er nå på lørdag hos Lokal Bar. Della, som har spilt på utallige arrangementer i Oslo, kommer hit denne kvelden.

Festningens andre dag avsluttet med et smell Fredag ble Kristiansten Festning gjort om til et gigantisk dansegulv. Med navn som Postgirobygget, Zara Larsson, Sushi X Kobe og David Guetta bød også lørdagen under Festningen opp til allsang og dans.

