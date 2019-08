18 ting du kan gjøre i Trondheim denne helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events.

Comedy Night

Hvor: Hjorten Scene

Når: Torsdag klokka 20.00

Det er sesongstart for Comedy Night, og komipris-nominerte Roar Brekke er headliner og Kevin Lunde, tryllekomikeren kjent fra NRK-programmet Rundlurt, er konferansier. I tillegg kommer Are Sende Osen, Rune Lothe, Vivi Elle og Stian Foss. Les mer på trd.events!

13 apper du må ha når du bor i Trondheim Ny i byen, eller bare ute etter noen nyttige apper som kan gi deg informasjon om bybildet?

Skolestreik for klimaet

Hvor: Dokkparken

Når: Fredag klokka 11.00 til 13.00

Fredag markeres solidaritet for klimaet. Verden over har tusenvis av skoleelever samlet seg for å streike skolen i klimaprotest, og det gjentas fredag. Fra klokka halv tolv holdes det appell og konsert.

Demo Day

Hvor: Digs

Når: Fredag klokka 14.00 til 17.00

NTNU Accel og Digs åpner dørene til investorer, næringsliv, startups, akademia og studenter og tar et dypdykk i startup-sfæren i Trondheim. Les mer på trd.events.

Powerhousefestival

Hvor: Brattørkaia 17

Når: Fredag fra klokka 15.00 og utover

Powerhouse Brattørkaia åpner på fredag, og det feires med en gratis festival! På scenen blir det konsert med Peder Elias, et eksplosivt vitenskapsshow med Forsker-Frederic, musikk fra hele Trøndelags Chand, DJs og mye mer. Det vil være boder med aktiviteter for hele familien, her kan du blant annet se en svært spesiell elbil, elbåt og elbuss som kan lades med solceller fra Powerhouse.

På festivalen kan du få kjøpt kortreist mat fra noen av byens restauranter, lokal is og kaffe fra Jacobsen og Svart, som åpner i første etasjen i bygget samme dag.

Politisk vorspiel med Jonas

Hvor: Studentersamfundet

Når: Fredag klokka 16.00 til 17.00

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kommer til Trondheim på fredag for å starte den politiske høsten på Samfundet. På dette møtet skal de snakke om kommunevalget, miljø, og innvandringspolitikk, og ikke minst Arbeiderpartiets rolle som opposisjonsparti. I tillegg har de satt av god tid til at Storsalen kan få stille sine egne spørsmål. Les mer på trd.events!

Dette bestiller restaurantsjef Jelena aldri selv Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? Vi har snakket med Jelena Rokic.

Valgkamp 2019: Audun Lysbakken vs Torbjørn Røe Isaksen

Hvor: Digs

Når: Fredag klokka 18.00 til 19.30

Det er ikke bare Gahr Støre som tar turen til Trondheim denne helgen - det gjør også Lysbakken og Røe Isaksen. Hos Digs skal de diskutere hvilken rolle private aktører skal spille i velferden.

The Quireboys + Support: Electric Boys

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 20.00

Quireboys spiller en blanding av rock, blues rock og glam metal. Deres første album «A Bit of What You Fancy» gikk rett inn på andre plass på de britiske hitlistene, og deres siste album «Homewreckers & Heartbreakers» kom ut i mars i fjor.

Electric Boys ble kjent internasjonalt rundt 1990 med sin blanding av gitarriff, Beatles-pop, hard funk og psychedelia. «The Ghost Ward Diaries» er deres tredje siden 2009-gjenforeningen. Les mer på trd.events!

Podkast: Singelkrisa: Ni aktiviteter du kan gjøre som singel - Om du går på fjellet, tar du på deg en grønn lue. I skauen betyr det at du er singel. Om du bruker rød lue, er det «no go».

Maker Faire Trondheim

Hvor: Kongens gate og Tordenskioldparken

Når: Fredag og lørdag, klokka 10.00 til 16.00

Dette er et samlingspunkt for nysgjerrige mennesker i alle aldre, med kreativitet, oppfinnelser og skaperglede i fokus. «Skaperne» kan vise frem sine prosjekter for å dele erfaringer og å inspirere.

Festningen

Hvor: Kristiansten Festning

Når: Fredag og lørdag

Den andre utgaven av Festningen-festivalen skjer denne helga! Artister som Karpe, Zara Larsson, Matoma og David Guetta inntar scenen, blant mange andre. Det er utsolgt, så her må du høre om noen har en billett til overs. Og Karpe-etterfesten? Den er på Lokal Klubb.

Trondheim Strikkefestival 2019

Hvor: Royal Garden

Når: Fredag, lørdag og søndag

Trondheims første strikkefestival! Fredag er det åpningsfest med «strikk og drikk» og designere som Lene Holme Samsøe og Dagny Thurmann-Moe kommer. Lørdag åpner markedsplassen som holder åpent til og med søndag. Damene bak festivalen har tidligere arrangert to strikkemarkeder på Byscenen, med henholdsvis 700 og 1300 besøkende. Er du glad i å strikke, er nok Royal Gatden stedet å være i helga.

Trondheim Tattoo & Bodyart Convention

Hvor: Lademoen Bydelshus

Når: Fredag til søndag

Messen ble startet i år 2000, og holder det gående. Et 20-talls internasjonale og nasjonale artister blir gjort tilgjengelig for publikum, der du kan ta tatoveringer og piercinger, og det blir også underholdning fra scenen og tattoo-konkurranse.

Kit Harington avslører hvor Jon Snow dro i den siste scenen av «Game of Thrones» Sagaen om kampen om jerntronen endte med at Jon Snow red avgårde. Men hva skulle han? Skuespiller Kit Harington røper sannheten.

Hugos Tivoli

Hvor: Leangen Travbane

Når: Fra fredag og til og med søndag neste uke

Gira på tivoli? Fra fredag av holder Hugos Tivoli til på Leangen i to uker fremover!

Porsche-utstilling og golfturnering

Hvor: Sommersætra

Når: Lørdag klokka 10.00 til 16.00

Det blir både Porsche og golf på Sommersætra på lørdag. Eier du en Porsche? Ta den med hit for å bidra til utstillinga. Oppmøte for utstillinga er klokka 10, og oppstart for golfturneringa er klokka 12.

Ylvis-brødrene tar med seg megashow til Dødens dal «Lenge leve galskapen» skrev anmeldere om showet i Oslo Spektrum. Nå kommer Ylvis-brødrene til Uka.

Blålysdagen 2019

Hvor: Dokkparken

Når: Lørdag klokka 11.00 til 14.00

På lørdag kan du sitte i brannbil, politibil, Eliasbåt og ambulanse - uten å ha gjort noe gærnt eller ha vondt noe sted! Nødetatene går sammen og små og store kan møte brannkonstabler, redningsdykkere, brannbamsen Bjørnis, politibetjenter, hundepatrulje og ambulansearbeidere.

VM i basse 2019

Hvor: Mellomveien

Når: Lørdag klokka 13.00 til 16.00

Dra hjem med en VM-tittel på lørdag! Registrering og oppvarming begynner klokka 13, og innledende runder foregår i Mellomveien 16. Finalen spilles på bassestadion utenfor Verkstedhallen.

Spider-Man ser ut til å forsvinne fra Marvel-filmene En krangel om rettighetene til figuren mellom Sony og Disney gjør at Tom Holland sannsynligvis må legge kostymet sitt på hylla.

Jubileumsdag på Sporveismuseet

Hvor: Sporveismuseet

Når: Søndag klokka 12.00 til 15.00

Sporveishistorisk Forening feirer 40 år med bevaringsarbeid, og feirer jubileumsdag på museet. Det blir trikkekafé, utstilling og åpen museumsbutikk. Veterantrikk kjører fra St. Olavs gate til Munkvoll klokka 12, 13 og 14. Les mer på trd.events.

Ranheim - Kristiansund

Hvor: Extra Arena

Når: Søndag klokka 18.00

Nå i helga er det Ranheim som har hjemmekamp, og det er Kristiansund som kommer til Extra Arena. Rosenborg spiller borte mot Vålerenga samme dag klokka 20.00.

Byåsen Håndball Elite - Fredrikstad

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Søndag klokka 18.00

Det er sesongstart for Byåsen! De tar imot Fredrikstad på hjemmebane i Trondheim Spektrum søndag kveld.