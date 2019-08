Dette bestiller restaurantsjef Jelena aldri selv

Forrige gang snakket vi med Julia Christin Fremo, som kunne fortelle at hun mottok bombetrusler da hun nektet å servere en full mann øl.

Hun kastet ballen videre til Jelena Rokic denne uka!

Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?



- Jeg jobber som restaurantsjef på Olivia, Solsiden.

Hvorfor bestemte du deg for å jobbe i utelivsbransjen?

- Jeg trives å jobbe med folk og elsker mat og god vin!

Dette er bartender Ottos «guilty pleasure» i baren Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? Vi har snakket med Otto Johnsen.

Hva gjør du når du ikke jobber?

- Jeg elsker å trene samt å holde meg i god form. Men det beste jeg vet er å slappe av med samboeren min med Netflix og burgers!

Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- Kygo er best, men liker å høre på RnB.

Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Dette er et veldig vanskelig spørsmål! Let's say tequila. Jeg har drukket litt for mye av det i hjemlandet Kroatia.

Julian hos Søstrene Karlsen: - En gjest tagget på politibilen som var parkert utenfor, for så å komme inn for å søke jobb Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? Vi har snakket med Julian Langland.

Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- Vel, det var på et tidligere utested jeg jobbet på. Inn kom det en mafiakar som trakk opp en pistol og la det på skranken. Ble mildt sagt redd da!

Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- Gjerne ha litt tålmodighet med oss, vi har som oftest masse masse mennesker å forholde oss til. Det kan av og til være litt vanskelig å få alt med en gang, men ikke vær redd, det kommer!

June hos PCM: Vekter June: - Alle bør vise litt mer respekt Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? Vi har snakket med June Christin Olsen.

Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Hmm... Tre kjendiser, det må være Thor (Chris Hemsworth), Oscar Wilde og Josip Broz Tito!

Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det må være min kjære venninne Saria Wail som jobber på Clarion hotel.