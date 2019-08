Ni ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events.

Silent disco

Hvor: Trondheim Camping

Når: Torsdag klokka 20.00

Dans i «stillhet» mens du tar en runde minigolf! Det er andre gang silent disco arrangeres hos campingen, og du får leid headset hos dem. Rist (lyd)løst ivei!

Pstereo

Hvor: Marinen

Når: Torsdag til lørdag

Det er igjen tid for fest på Marinen! Og det er fortsatt ledige billetter. Få med deg The Hives, Underworld, Bloc Party, BigBang, Lemaitre og Kvelertak - for å nevne noen få. Les mer på trd.events.

Fastlane Festival

Hvor: Nissekollen

Når: Torsdag og fredag

Dette er en ny festival, som går over to dager i Nissekollen med musikk, stand-up og mye mer. Vegard Harm og Morten Hegseth kommer, og det gjør blant andre også Staysman og Lazz, Katastrofe, Ravi og Markus Bailey også. Les mer på trd.events!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på fire ulike filmer. Nå kan du se «Amazing Grace», «Comali», «Good Boys» og «Once upon a time... In Hollywood». Snurr film!

Nidelv Cup 2019

Hvor: Tempebanen

Når: Lørdag klokka 11.00

Tid for vektløfting! Se norske og utenlandske løftere krige om premier. Første pulje begynner klokka 11.00.

Trondheim Mela

Hvor: Nye Moholt bibliotek

Når: Lørdag klokka 11.00 til 21.30

Mela byr på matfestival, konserter, workshops, paneldebatt og idrett. Årets tema er fusjon av norske og sør-asiatiske kulturer. Arrangementet er arrangert av studentorganisasjoner som representerer blant annet India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Indonesia og Sri Lanka. Les mer på trd.events!

Trondheim Open

Hvor: Lade idrettsanlegg

Når: Lørdag og søndag

Trondheim Open på Lade vil samle de fleste av de beste sandvolleyballspillerne i Norge. Sandvolleyballens nasjonale liga arrangerer rundt 40 turneringer rundt om i hele landet, og nå i helga skjer det i Trondheim.

Ranheim - Molde

Hvor: Extra Arena

Når: Søndag klokka 18.00

Det er hjemmekamp på Extra Arena, og i tillegg til selve kampen, opplyser Ranheim fotball om at Ranheims egen Isak Heim kommer. Han skal fremføre hitlåten «Kind of Love».

Utekino: Haisommer (1975)

Hvor: Studentersamfundet

Når: Søndag klokka 20.00

Skrekkblandet fryd inntar Samfundet! Klassikeren «Haisommer» vises som utekino, og er gratis og tillatt for alle aldre. Det er begrenset med plasser, så her er det førstemann til mølla. Plassen åpner klokka 20.00, og filmen starter rundt 21.00.