Julia Christin (27) fikk bombetrusler fordi hun ikke ville servere full mann øl

Forrige uke snakket vi med Arne Kristian Birkelund Bævre hos Speilsalen på Britannia, som kom med følgende oppfordring: - Vi som jobber i bransjen er ikke mindre verdt, for vi har selv valgt å jobbe i faget.

Han utfordret Julia Christin Fremo til å by på noen historier denne uka!

Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Jobber fulltid på Brasserie på Britannia som servitør.

Hvorfor bestemte du deg for å jobbe i utelivsbransjen?

- Jeg er en veldig sosial frøken, så utelivsbransjen passet meg midt i blinken med alle de menneskene man møter på en dag. Å sitte på en kontorstol er absolutt ikke min greie. For mye energi for sånt tull!

Hva gjør du når du ikke jobber?

- Når jeg ikke jobber så er jeg med venner, familie eller kjæresten. Familie er alt så det meste av min tid går til dem utenom jobben. Aktiv dame, så det er alt ifra turer, trening, shopping eller uteliv når man har fri.

Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- Favorittsangen for øyeblikket er Dance Monkey med Tones and I. Ellers går det mye i RnB og hiphop, men det spilles det ikke like mye av ute dessverre. Trenger flere plasser med den type musikk!

Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Skulle ønske svaret på det spørsmålet var tequila, hehehe. Men neida, vodka Redbull, HATER det!

Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- Fikk en gang bombetrusler fordi jeg ikke ville servere en full mann øl. Var søt og snill helt til han fikk nei, da eskalerte det veldig.

Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- De skal ikke undervurdere yrket. Det ligger mer i det å være i bransjen enn bare å bære tallerkener. Knipsing eller roping er også meget upopulært. Vi er mennesker, ikke dyr. Tror enkelte har misforstått det.

Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Channing tatum, Beyoncé og Jude Law.

Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

- Da utfordrer jeg Jelena Rokic, restaurantsjef på Olivia, min gamle jobb.