Arne Kristian hos Britannia: - Vi som jobber i bransjen er ikke mindre verdt, for vi har selv valgt å jobbe i faget

Forrige uke snakket vi med Thea Bruset Solberg hos To rom og kjøkken, som blant annet fortalte om den gangen hun måtte jakte på to prosecco-tyver.

Hun utfordret Arne Kristian Birkelund Bævre hos Speilsalen på Britannia til å dele noen historier denne gang!

Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Jobber i Speilsalen på Britannia Hotell, som servitør.

Hvorfor bestemte du deg for å jobbe i utelivsbransjen?

- Har så lenge jeg kan huske villet jobbe med mat og drikke, og begynte som servitør tidlig som 15-åring. Har siden det bygget på drømmen med fagbrev, masse kunnskap og konkurranser i faget.

Hva gjør du når du ikke jobber?

- Når jeg ikke jobber så er jeg oftest sammen med venner eller familie, men ikke noe å skjule at det er godt å sløve hjemme.

Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- Har ikke bare én låt som jeg digger, men låter fra Alan Walker slår meget godt an.

Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Bestiller nok aldri tequila på eget initiativ, prøver også styre unna det meste av shots.

Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- At en gjest ble forbanna og kasta en stol etter meg, etter å ha fått varsel om at utestedet stenger. Vedkommende mente han hadde lagt igjen for mye penger til at han trengte å forlate stedet.

Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- Gjester burde begynne å tenke at vi som jobber i bransjen ikke er mindre verdt, for vi har selv valgt å jobbe i faget fordi vi trives med å vise service og gi gode opplevelser.

Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Det må nok bli Alan Walker, Scarlett Johansson og Tim Bergling.

Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

- Vil utfordre Julia Christin Fremo, i Brasserie Britannia.