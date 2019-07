Maria hos Søstrene Karlsen: - Har aldri forstått meg på folk som kjøper tequila, bare for å bli full

Forrige uke snakket vi med Torkel Vigdal hos Studio 26, som blant annet kom med noen velmente råd til utelivsgjester som oss andre.

Han utfordret Maria Strøm hos Søstrene Karlsen til å dele noen historier denne gang!

Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber som servitør på Søstrene Karlsen.

Hvorfor bestemte du deg for å jobbe i utelivsbransjen?

- Det begynte som en fin måte å få ei liten ekstra inntekt da jeg studerte, etter det har jeg bare grodd meg fast. Det er jo et helt fantastisk yrke hvor man får lov til å gi folk en god opplevelse hver eneste dag.

Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

- Jeg driver på med litt yoga, ellers er det å være med venner og familie det meste av tiden går til.

Hva er den beste låten du hører når du er ute på byen selv?

- Kommer helt an på humøret, plass og tidspunkt på kvelden. Helt ærlig er ikke jeg den beste til å finne fram musikk, så flaks at jeg ikke er DJ.

Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Det jeg absolutt aldri kjøper meg er long island ice tea. Den er ikke god, og har ikke mer alkohol i seg enn andre drinker, som jeg ofte hører folk argumentere som en god grunn til å kjøpe den. Har ennå til gode å høre noen kjøpe den fordi de liker smaken av den.

- Jeg bestiller aldri shoter jeg ikke liker, har aldri forstått meg på folk som kjøper tequila bare for å bli full. Jeg prøver også å unngå å bestille ting som tar lang tid å lage når jeg ser at det er mye kø i baren, vet hvor kjipt det er å få en vanskelig bestilling halv ett en lørdags kveld.

Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- En gjest som ikke fikk kjøpe mer å drikke etter stengetid en lørdagskveld begynte å samle halvfulle drinker, vin og øl som sto igjen på bardisken og bestemte seg for å blande sin egen drink. Aldri sett et så fornøyd menneske på lang tid.

Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- Vi jobber for at alle skal ha en best mulig tid når de er ute, alt vi gjør er av en grunn, ikke for å være slemme.

Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Det må bli Jason Momoa så jeg har noe pent å se på, Emma Stone og Emma Watson for å ha noen kule å prate med.

Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

- Thea Bruset Solberg, som jobber på To rom og kjøkken.