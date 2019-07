Seks ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events.

Forbundet Kystens Landsstevne 2019

Hvor: Fosenkaia

Når: Torsdag til søndag

Fire dager, rundt 200 båter, med kystkultur, konserter, teater, barnelek, røverhistorier, foredrag. tradisjonshåndverk, matkultur, bryggedans, kapproing, seilas, åpen smie, martna og maritime ord og utrykk. Les mer på trd.events!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på tre filmer. Du kan enten se «Ardaas Karaan», «Child's play» (hjelp!) eller «Kadaram Kondan». Snurr film!

Film i Nidarosdomen - restaurering gjennom 150 år

Hvor: Nidarosdomen

Når: Lørdag klokka 11.00

En 30 minutters dokumentarfilm vises i Kapittelhuset i Nidarosdomen. Filmen tar deg med på en reise gjennom historie, arkitektur og håndverk. Her får du høre hvordan Nidarosdomen er blitt gjenreist til sin tidligere prakt, og du får et innblikk i hvordan håndverkerne jobber med restaurering av katedralen i dag. Les mer på trd.events.

Månelandingen 50 år // Astroshow «Out of Space»

Hvor: Vitensenteret i Trondheim

Når: Lørdag og søndag klokka 13.00

Det er 50 år siden de første menneskene landet på Månen og satte de første fotavtrykkene et annet sted enn på jorda. Denne helga kommer Sci-fi-forfatter og vitenformidler Anne Mette Sannes og astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard.



I planetariet kan du oppleve deres astroshow «Out of Space», med bilder, filmer, animasjoner, lydeffekter og musikkvideoer.

Kamelot

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag, dørene åpner klokka 19.30

Det amerikanske metallbandet Kamelot kommer tilbake til Byscenen for en sommerkonsert.



Special guests for anledningen er svenske Cyhra, med tidligere medlemmer av Amaranthe og In Flames. I tillegg kommer også trondheimsbandet Chontaraz, som nylig ga ut nytt album og vært på turné med Sepultura. Les mer på trd.events!

Book et malekurs

Hvor: Kongens gate 84

Når: Ulike tidspunkt

Alle kan delta, med eller uten erfaring. På en kveld kan du lære teknikker slik at du kan male egne biler hjemme i etterkant. Kursstedet har kurs til voksne i akrylmaleri, akvarellmaleri, tegning, oljemaleri, skulptur, glassfusing, pastellkritt, trykk, blekk og en miks av teknikker. Det er også egne barnekurs! Man kan også melde seg på til akttegning på utdrikningslag eller kurs på nett.