- To jenter gikk inn i full slåsskamp. Det var så brutalt at vaktene strevde med å få dem fra hverandre

Forrige gang var det Otto Johnsen som delte hva som er hans «guilty pleasure» når han skal bestille noe i baren.

Han har utfordret Tobias Hoem til å dele noen barhistorier denne uka!

Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber som daglig leder på Provincialen.

Hvorfor bestemte du deg for å jobbe i utelivsbransjen?

- Det begynte med små fester på plasser som grendehus og klubbhus. Videre begynte jeg å arrangere russefester som til slutt endte med at vi åpnet utestedet Provincialen i 2016.

- Jeg synes det er vel så spennende å få lov til å planlegge, koordinere og gjennomføre en fest som å delta på den selv!

Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

Jeg studerer på BI og jobber som trainee for Heimdal Eiendomsmegling.

Hva er den beste låten du hører når du er ute på byen selv?

- Anders Jektvik–Rampa (Cola`n her). Helst etter klokken 02:00.

Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Alkoholfri rødvin. Say no more.

Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- To jenter gikk inn i full slåsskamp en kveld. Det var så brutalt at vaktene strevde med å få dem fra hverandre.

- Da vi ryddet opp etter kvelden fant vi dreadlocks utover hele dansegulvet.

Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- Ikke ta imot drikke fra ukjente, dra på byen med venner du stoler på og aldri gå hjem alene.

Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende–hvem ville det vært?

- Dra på byen med Elton John da han var på vei opp og Elvis Presley da han var på vei ned. Det tror jeg ville vært en interessant kombo.

- Jeg kunne også tenkt meg å drukket et horn med geitemelk sammen med Kristoffer Hivju.

Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

- Om ikke Torkel Vigdal har fått denne ennå, så er det på tide!