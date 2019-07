Ti ting du kan gjøre i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Ranheim - Rosenborg

Hvor: Extra Arena

Når: Torsdag klokka 20.00

Byderby! Hvem trekker det lengste strået i nabolagoppgjøret? Kampen skal være utsolgt, så her må du nok høre med nære og kjære om de har en billett til overs.

Sommer på Vitensenteret

Hvor: Vitensenteret i Trondheim

Når: Hver dag i hele sommer

Hver eneste dag, mandag til søndag, kan du oppleve planetarieshow, filmvisninger, vitenshow og andre aktiviteter – alt inkludert i inngangsbilletten til Vitensenteret. Les mer på trd.events!

Knutsen & Ludvigsen Rule Britannia

Hvor: Britannia Hotel

Når: Torsdag og fredag

Det er to forestillinger igjen, der Hans Petter Nilsen og Ivar Nergaard som spiller de berømte tunnelboerne. Grevlingen er selvfølgelig med! Les mer på trd.events.

Terje Tysland

Hvor: Kafé Skuret

Når: Torsdag og fredag

Billettene til den opprinnelige konserten ble utsolgt på et blunk, og nå ser det ut til at torsdagens ekstrakonsert er utsolgt også. Her må du sjekke om noen du kjenner har en billett til overs!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på tre ulike filmer. Du kan se pakistanske «Baaji», barnefilmen «Blinky Bill» og filmen om ingen ringere enn Diego Maradona, der filmen har samme navn. Snurr film!

Brutal Kuk

Hvor: E.C. Dahls

Når: Fredag klokka 19.00

Brutal Kuk byr på konsert i bakgården på E.C. Dahls. Østbyen og E.C. Dahls har alltid vært viktig for Brutal Kuk, og med denne konserten på bryggeriet, for andre år på rad, kommer bandet hjem igjen. Les mer på trd.events.

Latteryogaklubb

Hvor: Marinen

Når: Lørdag klokka 12.00

Merethe og Sara er begge instruktører og reiser rundt for å tilby latteryoga, der latteren brukes som verktøy for å få tak i pusten for å styrke immunforsvaret, eller rett og slett få kroppen til å føle seg glad. Les mer på trd.events.

Drivhuset - Summer Residency

Hvor: Lokal Bar

Når: Lørdag fra klokka 23.00

Drivhuset, Organic-Structure og Norðr Creative ønsker å forene det lokale med det globale. Ute på Magerøya er de kreative gartnere. Ute på byen er de musikalske drivkrefter, og arrangerer til sammen seks klubbkvelder på rad hos Lokal Bar. Nå på lørdag er den tredje!

Westlife: Twenty Tour Live

Hvor: Trondheim Kino, Nova

Når: Lørdag klokka 21.00

Westlife har gjenforeningsturné, men de kommer dessverre ikke fysisk til Trondheim. Du kan derimot oppleve konserten fra Dublin når den sendes live på Nova!

Bryggerekka bruktmarked

Hvor: Kongens gate allmenning

Når: Søndag klokka 10.00 til 16.00

Helt fram til søndag 1. september er det bruktmarked hver søndag, der alle kan booke standplass, og kunder kan handle alt mellom himmel og jord. Les mer på trd.events.