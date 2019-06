Det er spesielt to typer brennevin bartender Nora aldri ville bestilt

Barrunden fortsetter, etter at Julian Langland hos Søstrene Karlsen fortalte om ei frøken som først tagget ned en politibil utenfor - for så å komme inn for å søke jobb.

Julian utfordret Nora Caroline Eide, som også jobber på Solsiden, til å svare denne uka.

Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Nå jobber jeg som bartender på Sot Bar & Burger.

Hvorfor bestemte du deg for å jobbe i utelivsbransjen?

- Jeg har jobbet som servitør fra jeg var 14 år. Etter jeg flyttet til Trondheim ville jeg prøve noe nytt men samtidig noe jeg var kjent med fra før av – så da ble det utelivsbransjen.

Hva gjør du når du ikke jobber?

- Jeg studerer, så mye at tiden min går til studier, i tillegg er jeg engasjert i studentsamfunnet til BI (BIS). Ellers er jeg en veldig sosial person – så bruker mye av tiden min på sosiale aktiviteter.

Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- Oh, den er vanskelig, men for tiden er jeg veldig glad i «Kill The Lights» av Alex Newell, Jess Glynne, DJ Cassidy. Ellers er Karpe alltid god stemning!

Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Tequila og Fernet – det går bare ikke...

Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- Haha, det er veldig mye rart – folk er interessante med litt alkohol i blodet ja. Men kanskje da en gjest la igjen en liten dæsj avføring på toalettet, altså utenfor doet!

Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- Ikke mase, ikke plystre eller knipse – som oftest ser vi deg og det blir din tur til slutt! Med normal folkeskikk så løser det meste seg.

Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Haha det må bli Ellen DeGeneres, Vegard Harm og Beyonce!

Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

- Otto Johnsen på Fire Fine.