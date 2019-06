Ni ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events.

Botanikk for amatører

Hvor: Fra parkeringsplassen på Dragvoll

Når: Torsdag klokka 18.00 til 20.00

Har du lyst til å lære litt mer om de vanligste plantene du finner i nærområdet? Da kan du bli med på en tur i botanikertempo fra parkeringsplassen på Dragvoll. Turen går opp til skogen i Estenstadmarka, der du prøver å artsbestemme blomster og planter. Turen er gratis - les mer på trd.events.

Jarlerunden

Hvor: Start og mål ved Trygg/Lades klubbhus

Når: Torsdag klokka 19.00

Første turkveld blir nå på torsdag, med start og mål fra Trygg/Lades klubbhus i Gunnlaugsvei 13. Du kan gå eller løpe en løype på 8 eller 4 km, eller ta en selvvalgt tur som passer deg. Det blir Jarlerunden hver torsdag frem til november. Les mer på trd.events.

Missale Nidrosiense 500 år

Hvor: Nidarosdomen

Når: Torsdag klokka 19.00

Det er 500 år siden Missale Nidrosiense – den første boken trykt på norsk initiativ, ble utgitt. Bokens praktiske, historiske og politiske betydning belyses gjennom foredrag og samtale. Det blir også sang, i tillegg til at et originalt eksemplar av Missale Nidrosiense stilles ut under arrangementet. Les mer på trd.events.

Annie på Munkholmen

Hvor: Munkholmen

Når: Fredag klokka 18.30

På barnehjemmet drømmer Annie om at foreldrene skal komme å hente henne. Men vil det noen gang skje? I den kjente musikalen møter publikum rundt 30 barn og voksne fra Teaterlaget i BUL.

Forestillinga spilles fra denne fredagen til 28. juni, inne i tårnet på Munkholmen. Les mer på trd.events.

Avgangsutstilling - Fotofagskolen

Hvor: Fotofagskolen

Når: Fredag, lørdag og søndag

Avgangsstudentene ved Norsk Fotofagskole inviterer for å vise fram de aller beste bildene fra 2019-kullet. Fredag er det åpningsfest, og på lørdag og søndag er det åpen utstilling mellom klokka 11.00 og 16.00. Les mer på trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Denne helga er det premiere på fire forskjellige filmer: «3 kvinner», «Hacker», «Slottet i Provence» og «X-Men: Dark Phoenix». Snurr film!

Bondens marked

Hvor: Kongens gate

Når: Lørdag klokka 11.00 til 16.00

Denne lørdagen kan du handle både grønnsaker, mel, kjøtt, fisk, ost, saft og mye mer. Les mer på trd.events.

Blakkefest

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 20.00

Uværsfloke og sviktende billettsalg har skapt en enorm utfordring for de frivillige bak Bakkefestivalen. Nå bidrar bransjen i Trondheim med gratis støttekonsert! Billettprisen du betaler kan du mer eller mindre bestemme selv, og sju band/artister stiller opp. Les mer på trd.events!

Nær konkurs: «Grufullt» vær i mai førte til 250 000 kroner i underskudd Uværsfloke og sviktende billettsalg har skapt en enorm utfordring for de frivillige bak Bakkefestivalen. Nå bidrar bransjen i Trondheim med gratis støttekonsert.

Omvisninger i Stiftsgården

Hvor: Stiftsgården

Når: Søndag klokka 12.00 til 15.00

I sommer har du mulighet til å besøke Trondheims offisielle kongebolig. Alle besøkende må følge guide, og omvisningene foregår på norsk og engelsk hver hele time. Omvisningene starter denne søndagen, og fortsetter fram til 18. august. Les mer på trd.events.