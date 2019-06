Åpner Trondheims største partyfabrikk - har plass til 1800

- Dette vil bli svært, vi har mange folk her i Trondheim som er interessert i det vi driver med, og har solgt ut der vi har vært tidligere. Nå derimot, er kapasiteten på hele 1800, så vi appellerer til hele Midt-Norge og landet forøvrig. Med hardt arbeid og entusiasme har vi trua.

Det sier Stephan Sollie, som sammen med Pedro Sanmartin er initiativtaker til Trondheims kanskje største klubbarrangement som sparkes i gang 24. august i år. Allerede nå har de satt av fem datoer hos Tapperietpaadahls ved E. C. Dahls.

Klubbkonseptet har vært en rekke mindre steder rundt om i Trondheim, blant annet Byscenen, Verkstedhallen, Nattergalen og Lokal Klubb.

- Vi er noen DJ-er som har holdt på her i byen i noen år nå, og som starta konseptet vårt «Yes It's Loud Enough» i 2017. Vi følte det manglet litt liv i byen, og at alle dro til utlandet for å oppleve ordentlig klubbmusikk. Og siden den gang har det vokst og vokst, forklarer Sollie.

Her har Pedro Sanmartin, som også skal spille under arrangementene, delt en video fra en kveld på Lokal Klubb:

Gjennom vaktselskapet de har brukt så langt, ble de satt i kontakt med Terje Storli, daglig leder ved Tapperietpaadahls.

- Han ville være med å skape noe annerledes, og ville ha litt rock 'n' roll. Og det blir det - det er nok ingen andre som har hatt en så stor klubbkveld i Trondheim før, sier Sollie.

En gang i måneden fra august til mai

Terje Storli, som også er bassist i rockegruppa Stage Dolls, medgir at det kanskje ikke er house og elektronisk musikk han setter på i sin egen bil. Men den daglige lederen mener Tapperiet er som skapt for et konsept som dette.

- Jeg synes det er tøft når det er en sånn setting, om du ser på energien, er det den som tar meg. Det blir som suggesjon, det kan bli en fare for å bli revet med.









- Vi har jobbet med å få lokalene godkjent og for å komme i gang i tre og et halvt år, og det første som slo meg er at Tapperiet er laga for konsepter som dette. Det er stort, plass til 1800 mennesker, med stor scene, lys og lyd og mørk betong.

Han forklarer at målet er å kunne ha et slikt arrangement som «Yes it's Loud Enough» en gang i måneden, fra august til mai.

- Unge folk i Midt-Norge skriker etter et sånt arrangement. Jeg gleder meg veldig, det blir fryktelig artig.