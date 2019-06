- En gjest tagget på politibilen som var parkert utenfor, for så å komme inn for å søke jobb

Forrige uke snakket vi med Kristel Myran (24), som jobber på tre utesteder i Trondheim. Hun kunne blant annet fortelle om gjester har satt seg fast mellom doskåla og veggen(!)

Hun kastet ballen videre til Julian Langland som jobber hos Søstrene Karlsen, som skal «bjuda på» denne uka.

Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber på Søstrene Karlsen som bartender og servitør.

Hvorfor bestemte du deg for å jobbe på et utested?

- Etter en spontan jobbsesong i Kos kan man vel si at jeg ble smittet av partysvenskene.. Deretter var det lett å vite hva jeg skulle gjøre videre. Jeg liker jo fest og folk, så hvorfor ikke jobbe med det?

Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

- Når jeg ikke jobber går det mye i trening, og så har jeg en hund jeg prøver å være med så mye jeg kan. Jeg har søkt studier nå til høsten, så forhåpentligvis blir det student av meg.

Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- Ehh, vanskelig å si.. Jeg liker Chance The Rapper så kanskje «All Night»? Ellers så er det jo alltid gøy med litt trønderfæst, så Åge, DDE osv.

Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Tequila helt klart. Jeg og tequila funker bare ikke sammen.

Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- Haha, her er det vel mye rart å fortelle. Men jeg husker kanskje best hun som tagget på politibilen som var parkert utenfor oss, for så å komme inn for å søke jobb en lørdagskveld.

Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- Mase, eller prikke på deg. Vi vet godt at dere står i kø, og noen ganger tar vi også feil. Men det er ikke alltid lett å følge køen slavisk når det er masse folk i kø, og folk stiller seg der det selv passer dem. Også det å stå foran inngangen til baren der servitører og bartendere går inn og ut kan være irriterende, man må liksom si ifra hver gang man skal ut. Om folk holder seg til generell folkeskikk så løser mye seg.

Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Kevin Hart, James Dean og Will Smith

Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å spørsmålene neste gang?

- Nora Caroline Eide fra SOT