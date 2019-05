Dette er den nye restauranten i Midtbyen

- Vi tok over lokalene i februar, så nå har jeg gått i snekkerbukse i tre måneder, smiler Stig Riber.

Han er eier og driver av den nyeste restauranten i Midtbyen, Jimi's Diner, som vender ut fra Byhaven mot Nordre gate. Riber og de tolv ansatte åpnet dørene for første gang på selveste nasjonaldagen.

Forrige uke skrev Trd.by om en annen diner, Brooklyn Diner & Sportsbar, som rundt samme tid åpnet på Solsiden. Er det en dinerbølge som er i ferd med å slå inn over Trondheim?

Dinerfeber fra USA

- Aldri gjort noe annet, svarer Riber på spørsmålet om han har drevet restaurant før. Han var blant annet med og startet opp San Sebastian og Røft Rôtisseri i sin tid, og har jobbet i 23 år i Norrein Gruppen som Egon er en del av.

Jimi's Diner er derimot noe eget. Riber forklarer at han forelska seg i den amerikanske dineren da han var i USA allerede tilbake i 2001, og ble bitt av dinerfeberen som regjerte der.

- Vi har jobbet for å få både navn og stil til å stemme med det som foregår utenfor, for å få den tradisjonelle amerikanske dineren til å passe inn i klimaet her hjemme, forklarer han.

På menyen finner vi både frokost lunsj og middag, med alt fra klassikere som pannekaker, egg, bacon og pølse, til burgere, pizza og milkshakes.

- Og biffsnadder, selvfølgelig. Jeg har tross alt jobbet lenge for Egon, ler Riber.

Amerikanske biler og Marshall-høyttalere

Restauranten har 102 sitteplasser inkludert barstolene i baren, retro bilskilt på veggene, gamle amerikanske biler mellom bordene og Marshall-høyttalere opp mot taket. Trommer og trompeter fra korps er bestilt, for å få på plass den siste musikkk-finishen.

- Vi skal ha god, blanda musikk med passe volum. Det er en liten dråpe av Hard Rock Cafe her også. Jeg elsker slike steder selv, som har glimt i øyet, sier Riber.

Sommeren 2017 gikk restauranten som hadde de samme lokalene, Tasting restaurant, konkurs. Riber tror at det igjen er rom for et nytt restaurantkonsept i Nordre gate 24.

- Vi ligger midt i smørøyet, omgitt av utelivet, Byhaven, hotell og vinmonopolet. Dette vil være en lavterskel-restaurant som er folkelig, og ser på restauranter som Graffi, Una, Egon, Super hero og Frati som en et marked vi ønsker å være en del av.