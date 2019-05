Diner møter sportsbar: Dette er den nye restauranten på Solsiden

- Dette er et konsept Solsiden trenger, vi har sett muligheten til å fylle et behov hos alle de folkene som allerede er her. Vi fikk leiekontrakten nettopp fordi vi ville tilføre noe helt nytt til området, forklarer Ercan James Argin, som eier det siste tilskuddet på Solsiden sammen med makker Bjørn Halvorsen.

Nå er det de to som regjerer på toppen av den populære «stripa» på Solsiden. I 2016 øynet de muligheten til å mette sultne utelivsgjester på nattetid med Fresh Fast Food. Nærmest vegg i vegg, der Starbucks tidligere holdt til, har de nå åpnet Brooklyn Diner & Sportsbar, et helt annet konsept: en kombinasjon der sportsbar møter den tradisjonelle, amerikanske dineren.

Åpnet til nasjonaldagen

Og noe nytt er det, i alle fall i Solsiden-sammenheng. Interiøret minner om en klassisk diner, mens veggene er dekt av store tv-skjermer. Argin forklarer at de har forsøkt å skape en moderne sportsbar, med det beste fra de to konseptene. Alt er revet ned og bygd opp på nytt, etter at de tok over 1. januar.

16. mai var første åpningsdag, dagen før trolig den mest hektiske dagen i året på Solsiden. De åpnet i det stille, men som alle andre steder på nasjonaldagen, var det stinn brakke.

- Det gikk bra, det var fullt og det ble solgt veldig mye drikke. Utover noe trøbbel med en bankterminal gikk det veldig bra, sier Argin.

Åpner ny butikk i Midtbyen Etter å ha drevet med «pop-up»-butikker i tre år, etablerer Kirkens Bymisjon en fast butikk i Fjordgata.

Driveren forklarer at det er 80 sitteplasser inne, 50 ute.

- Mellom 40 og 50 personer har stukket innom de første dagene nå, bare for å se. Mange er nysgjerrige. Vi vil være et sted for alle sportinteresserte, men også alle andre, unge som eldre. Vi vil gjerne være en god lunsjplass også, forklarer han.

Eneste sportsbar på «rekka»

Argin forklarer at ideen om å starte et sted som dette, har vært der i lang tid, også før de startet opp Fresh Fast Food i nabobygget. Det har derimot ikke klaffa før nå, mye på grunn av at det ikke var noen ledige eller egnede lokaler.

- Det vises ikke sport hos andre steder på selve «rekka», og lokalene der egner seg ikke for mange skjermer på veggene. Nå ligger vi fint til, litt tilbaketrukket der det er masse folk også fra før, og så kan vi tilføre nye kunder til området i tillegg.

- Hva med konkurrenter?

- De andre stedene som viser sport, ligger et godt stykke unna. De har sine kunder fra før, og er ikke noen konkurrent for oss. Her i området bor det mange unge folk, som sikkert vil komme hit for å se kamper.

Norsk klesmerke åpner butikk i Midtbyen Klesmerket flytter inn i de gamle lokalene til Lounge i Olav Tryggvasons gate.

- Alt som hører til hos en diner

Selv om åpningen kommer noe utenfor sesong for de store fotballkampene, ser ikke Argin på det som noe problem. Solsiden er alltid populært om sommeren, og han poengterer at de ønsker å være et sted man kan spise uten å møtte se på fotball eller annen sport.

- I USA er det veldig vanlig med tv på veggene inne i vanlige restauranter, der du kan ta en matbit og se tv. Dessuten er det fint om man kommer for seg selv, da kan du sitte her uten å føle deg alene.

Han forklarer at menyen byr på alt som hører til hos en tradisjonell diner.

- Sandwich, som jeg tror vi kommer til å bli kjent for, og milkshake, burger, kyllingvinger og mye annet. Til kyllingvingene vil vi selvfølgelig dele ut engangshansker med én gang, for å unngå alt griset, smiler Argin.