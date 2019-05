14 ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på fire ulike filmer. Du kan se «Brightburn», «Muklawa», «Rutete Ninja» og «UglyDolls». Smurr film!

Petter Wavold i 40 år

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag klokka 20.00

Mange har spilt i band, men de færreste overlever 40 år på veien. Petter Wavold og bandet inviterer til fest i kjent stil i Olavshallen på fredag! Les mer på trd.events.

X-Run Trondheim

Hvor: Granåsen

Når: Lørdag klokka 08.00 til 18.00

Skal vi tro arrangørene vil dette bli ei rå terrenghinderløype. Det blir også en familievariant, så her kan de aller fleste få en god utfordring. Konkurransen foregår med 20-30 hinder, gjerne fordelt på en strekning på 5 til 7 kilometer.

Svartlamodagen

Hvor: Svartlamoen

Når: Lørdag

Svartlamon åpner portrom, husrom og hjerterom for resten av byen! Svartlamodagen er en dag med tett program av opplevelser og aktiviteter for både store og små. Les mer på trd.events.

Tom Waits-løpet

Hvor: Start Restaurant Kommandanten på Festningen

Når: Lørdag klokka 14.00

Tom Waits-løpet i Trondheim er et etappeløp mellom konserter på brune puber, og startet i Oslo i 1999 som et alternativ til Grete Waitz-løpet, for de øltørste og musikkinteresserte uten joggesko. I år har de tiårsjubileum! Årets startsted er konsertscenen til Restaurant Kommandanten på Festningen. Les mer på trd.events.

Apes&Babes jubileum

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Lørdag klokka 17.00

I 20 år har trondheimsgruppa Apes&Babes gitt energisk vokalmusikk og humørfylt sceneshow. Dette feires med en jubileumsfestkonsert der publikum inviteres med inn i Apes&Babes' univers. Les mer på trd.events.

The Secret Flamingo

Hvor: ME Nightclub

Når: Lørdag klokka 21.00

«The Secret Flamingo» inntar scenen med puppedusker og nettingstrømper. Dette er første gang et helaftens drag- og burlesqueshow ser dagens lys i Trondheim.

I tillegg blir det på dagtid workshop i kroppspositivisme i regi av Carina Elisabeth Karlsen, «Fifi Von Tassel», som i tillegg til å stå på scenen også har markert seg tydelig som samfunnsdebattant. Kurset hennes starter 12.00 lørdag, og det blir også et kurs i burlesquedans med «Lady Oda» klokka 14.00.

Trøndelagsutstillingen 2019

Hvor: Trøndelag senter for samtidskunst

Når: Lørdag og utover sommeren

Utstillingen åpner nå på lørdag, og varer hele sommeren til 4. august. I over førti år har Trøndelagsutstillingen presentert mangfoldet av samtidskunst produsert av kunstnere med tilknytning til Trøndelag. I 2019 arrangeres den juryerte landsdelsutstillingen for 43. gang – og denne gangen er den flyttet til våren og vises i hele sommer. Les mer på trd.events!

Vårens vakreste evetyr

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Lørdag klokka 19.00

På lørdag kan du oppleve Terje Tysland med Skaun Storband og fullt kor i Olavshallen. Det er få ledige billetter, og du kan lese mer på trd.events.

Juba Juba 2019

Hvor: Kristiansten Festning

Når: Lørdag og søndag

Juba Juba er en todagers fornøyelsespark for barn fra 0-12 år og familiene deres. Musikk, teater, dans, litteratur, mat, vitenskap og mye annet står på programmet.

C4C - sykle rundt Midtbyen

Hvor: Bakklandstorget

Når: Søndag klokka 12.00 til 15.00

Kjetil Utne syklet fra Trondhem til India for å skape oppmerksomhet om barns rettigheter og for å samle penger til et indisk barnehjem. På søndag kan du sykle rundt Midtbyen til inntekt for den indiske barnerettsorganisasjonen The Concerned for Working Children og deres barnehjem. Sjekk ut løypa og les mer på trd.events.

Pop-up loppemarked

Hvor: Trikkestallen

Når: Søndag klokka 12.00 til 16.00

En gyllen mulighet til å rydde i kjellerboden og klesskapet før sommeren. Det legges ingen føringer, men dette er definitivt stedet hvis du har noe streetwear, skate, snowboard, BMX og lignende liggende. Det blir DJ gjennom hele dagen, gratis inngang og gratis utlån av skateboard for de yngste.

Søndagsturen oppstart 2019

Hvor: Korsvika

Når: Søndag klokka 11.00 til 14.00

Trondhjems Skiklub inviterer til åpning av Søndagsturen i Korsvika. De presenterer også i år 12 ulike merkede turer i markaområdene rundt Trondheim i Søndagsturen. Les mer på trd.events!