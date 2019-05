13 ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på fem ulike filmer. Du kan enten se «Det ville pæretreet», «Long Shot», «Mary Queen of Scots», «The Curse of La Llorona» eller «Timmi og monserplaneten». Snurr film!

Snapchat skal gjøre Landstreffet tryggere for russen Ved hjelp av Snapchat skal politiet forebygge, avverge og stanse straffbare handlinger i Kongeparken under russens landstreff.

Bad taste-party

Hvor: Fru Lundgreen

Når: Fredag

Legend Trondheim inviterer til bad taste-party. Her er det selvsagt premiering av beste/verste antrekk i løpet av kvelden! The Leather Daddies & The Latex Kid feat. Peggy Sue og Böse Heinrich und das Orchester des Todes står for livemusikk. Les mer på trd.events.

Creedencemania 1969 med Fortunate Sons

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 20.00

Året 1969 ga oss så mangt; Woodstock, månelandingen, vietnamkrigen og store sosiale endringer i hele verden. I tillegg ga Creedence Clearwater Revival ut tre klassiske album. Creedence-bandet Fortunate Sons byr opp til allsang på fredag - les mer på trd.events.

Undersøkelse: Stor aksept for fyllesyke kollegaer Ansatte i ulike bransjer har svært ulike holdninger til om det er greit at en kollega møter fyllesyk på jobb, viser ny undersøkelse.

Motorpsycho

Hvor: Verkstedhallen & Lobbyen

Når: Fredag klokka 20.00

Plata «The Crucible» ble sluppet i midten av februar, til gode kritikker. Nå på fredag kommer Motorpsycho til Verkstedhallen! Aldersgrensa er 18 år.

Vårmønstring 2019

Hvor: Ytre Kongsgård (Erkebispegården)

Når: Lørdag klokka 10.00 til 15.00

Classic Cruisers arrangerer vårmønstring, og er åpent for alle klassiske kjøretøy. Det blir også premiering i flere klasser.

Hold Trondheim rent

Hvor: Oppmøte utenfor Lille Skansen

Når: Lørdag klokka 11.00 til 16.00

Årets strandryddedag avholdes i år fra Skansen, og alle kan være med. Du kan enten være med en av bussene som går til Byneset eller Nidelven, bli med dykkere å rydde havbunnen på Skansen, rydd langs strandprominaden eller rundt nabolaget i Ila, eller møte opp ved Rye kapell og hjelpe Miljøagentene med å rydde.

Bakkefestivalen

Hvor: Bakkegata

Når: Lørdag fra klokka 12.00

Tidenes siste Bakkefestival! Dagsprogrammet begynner fra klokka 12, med konserter, quiz, improteater, debatter, racerbilsnekring, vintagemarked og mye annet. Les mer på trd.events.

Wacken metal battle - norgesfinale

Hvor: Good Omens

Når: Lørdag fra klokka 20.00

Årets finale av Wacken metal battle finner sted på Good Omens, og første band går på scenen klokka 21.00. Vinneren denne kvelden går til hovedfinalen på selveste Wacken open air, som er denstørste eksklusive heavy metal-festivalen i verden - i Tyskland. Les mer om bandene som deltar på trd.events!

NM i pole

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag og søndag

Det årlige Norgesmesterskapet i pole sport arrangeres på Byscenen nå i helga! Konkurrentenes alder varierer fra 12 år til over 50, og det skal konkurreres i flere kategorier. Lørdag åpner dørene klokka 15.30, på søndag klokka 11.00. Les mer på trd.events!

Emma og Bjørn har den ultimate kjæreste-kontoen på Instagram Sammen har paret kontoen Vibecouple på Instagram. Nå skal de starte opp en videoblogg om å være foreldre for første gang.

RAW dance festival 2019

Hvor: Studentersamfundet

Når: Lørdag og søndag

Her blir det show og battles, med noen av de beste skandinaviske og europeiske danserne i dommerpanelet. Les mer på trd.events!

Munkholmen Rally 2019

Hvor: Pirbadet

Når: Søndag klokka 09.00 til 13.00

Dette er en svømmetur der deltakerne svømmer de 1400 meterne fra piren og ut til Munkholmen. Arrangementet er åpent for alle som melder seg på!

Trondheim Vegan Fair

Hvor: Verkstedhallen & Lobbyen

Når: Søndag klokka 11.00 til 17.00

Årets messe vil ha fokus på bærekraftighet, klima og miljø, kortreist og lokal mat, og hvordan man kan lage rimelig og enkel vegansk mat og søtsaker i hverdagen.

Fjerde semifinale: Kolstad - ØIF Arendal

Hvor: Kolstad Arena

Når: Søndag klokka 15.45

Det står nå 2-1 i favør Arendal, som spille best av fem kamper. Skulle det gå veien for Kolstad, kommer de til finalen der de kan kjempe om muligheten tiil Champions League!