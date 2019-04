Vekter June: - Alle bør vise litt mer respekt

Forrige gang kom Mattias hos Ila Brainnstasjon med et velment råd: - Ikke drit i sekken når det er kø på doen.

Denne uka er det vekteren June Christin Olsen sin tur til å by på gode historier!

Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

– Jeg jobber til PCM Security (Public Control Management AS) som vekter/ordensvakt.

Hva gjør du når du ikke jobber?

– Når jeg ikke er på jobb, er jeg med mine tre hverdagshelter hjemme, samboer og to gutter. Men prøver å få tid til en kaffe med venner og er glad i å gå ute på tur.

Daniel Johansson hos Lille Skansen & Rockheim: - Folk har flere ganger prøvd å få rabatt ved å ta av seg klærne Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? Vi har snakket med Daniel Johansson.

Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

– Har aldri vært spesielt god på navn på verken artist eller låter, hører på det meste, foruten hard rock og opera. Men nå for tiden er jeg hekta på «The Greatest Showman».

Hva bestiller du aldri når du er ute?

– Bestiller aldri annet enn alkoholfritt, da jeg ikke har behov for noe annet mer.

Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

– Litt tricky å svare på den, det er egentlig lite jeg blir overrasket over. Men husker jeg fikk en telefon etter endt vakt og jeg akkurat hadde dratt. Telefonen var fra en passe oppgitt bartender som skulle til å låse seg ut fra jobb etter stenging, men der sto to av kveldens gjester med buksa godt ned på knærne og lente seg over trappa utenfor og hadde en hyrdestund. Bartenderen snudde og gikk inn igjen og ble sittende til de hadde gått.

Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

– Det er for det meste koselige gjester man møter på, men en generell oppfordring til alle er at de bør tenke på å vise litt mer respekt. Vi som jobber som vektere i byen og på arrangementer er faktisk på jobb! Vi kommer ikke på jobben til gjestene og forteller de hvordan de skal gjøre jobben sin vi heller. Dette gjelder alle aldersgrupper, både de unge og de godt voksne.

Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

– Ville tatt en fest med Jamie Oliver, Johnny Depp (som Jack Sparrow) og Steve Irwin. God mat, underholdning og masse latter hadde det blitt da.

Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

– Vil sende ballen videre til Ruth Helen Søyseth Ingebretsen, som er en god kollega og ei flott dame.