Ti ting som skjer i Trondheim denne helga

Hvor: Tyven

Når: Torsdag klokka 20.00

Drikk hver dag i russetiden, bruk brød som sko en hel skoledag eller kjøp kondomer eller andre prevensjonsmidler kun ved hjelp av kroppsspråk. Her er årets russeknuter for trondheimsrussen!

Du har mest sannsynlig hørt musikken hans over hele radioen, om det måtte være «Echo», «Time Machine» eller «All About You». Konserten begynner klokka 21.00, aldersgrensa er 20 år. Les mer på trd.events!

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Det er seks kinopremierer denne helga. Du kan se «Den fantastiske reisen til fakiren som gjemte seg i et IKEA-skap», «Den siste gentleman», «Loro», «On the Basis of Sex», «Pet Sematary» og «Shazam!». Snurr film!

Backstreet Girls + Sugar Louise / Barbed Wire

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 22.00

Backstreet Girls har siden starten på midten av åttitallet vært tro mot sitt konsept, sine fans og sine verdier.

Deres energi og råslepne boogierock har gjort både platene og konsertene til opplevde milepæler for flere generasjoner norske musikere, og deres status ble tydelig da filmen om dem, «Tilbake til Muotathal», ble sendt på TV2 og fikk visninger på kinoer og filmfestivaler både i Norge og internasjonalt. Dørene åpner klokka 21.00, aldersgrensa er 18 år. Les mer på trd.events!

NM i Janitsjar 2019

Hvor: Ulike steder i Trondheim

Når: Fredag og lørdag

113 korps med 5456 deltakere deltar i Norgesmesterskapet denne helga. Her møtes voksenkorps fra hele landet.

Byhaven gourmet matmarked

Hvor: Byhaven

Når: Fredag og lørdag

Har du alt klart til påskemiddagen? Byhaven fylles med lokale mat- og drikkeleverandører slik at du kan handle inn noe smakfullt til påske. På lørdag blir det også påskeverksted for de minste!

Åpen dag

Hvor: Lerkendal Stadion

Når: Lørdag klokka 10.00 til 15.00

På grunn av stormvarsel ble arrangementet flyttet, men værmeldingene ser heldigvis lovende ut for denne helga. Nå på lørdag kan du være med på åpen trening med Rosenborg, og det blir satt opp ulike poster bemannet av spillerne selv. Dag Ingebrigtsen og Torstein Flakne bidrar på scenen!

Norwegian Game Awards 2019

Hvor: Clarion Hotel & Congress

Når: Lørdag klokka 14.30 til 21.00

Det er deltakerrekord med 42 påmeldte studentlag, som alle byr på spill de har laget helt selv. Som publikum kan du prøve alle spillene, mingle med utviklerne, bedrifter og andre med interesse for spill. Det blir også foredrag og kåringer!

Obs: Arrangementet er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs.

Vidar & Valentinerne

Hvor: Uffa

Når: Lørdag klokka 21.00

Valentinerne spilte sammen med Joachim «Jokke» Nielsen på 80- og 90-tallet, og består av May-Irene Aasen (trommer), Petter Pogo (gitar), Håkon Torgersen (bass), og de har med seg Vidar Rugset på vokal og gitar. Sammen fremfører de Jokke & Valentinernes musikk. I tillegg kommer Faensmakt og Bakrus. Les mer på trd.events.

Orientalsk aften

Hvor: Byscenen

Når: Søndag klokka 19.00

Kom og se på et show med orientalsk dans/magedans og folklore fra Nord-Afrika og Midtøsten. Her får du se profesjonelle og danseglade amatører i skjønn forening. Zagroutha, forening for orientalsk dans i Trondheim, feirer i år 20 år, og i den anledning benytter de anledningen til å ta et lite tilbakeblikk.

De har også invitert en av den orientalske danseverdenens stjerner, Tito Seif fra Egypt. Les mer på trd.events.