Her er årets knuter for russen i Trondheim

Russens Hovedrussestyre i Trondheim (Hit) har gjort ferdig årets russeknuter, der tradisjonsrike knuter er blandet med ulike nykommere.

- Noen av de knutene som har vært i alle år, må fortsette å være der. Men vi tenkte at det ville være gøy med noen nye også, noe mer originalt, sier knutesjef i Hovedrussestyret, Tone Schaanning.

- Det var ikke noen spesiell grunn til at noen av knutene ble fjerna, men vi la merke til at noen av dem bygde på at du skulle gjøre noe med noen andre. Jeg ville heller legge til knuter folk faktisk har lyst til å ta, enn å føle seg tvunget til å gjøre noe de egentlig ikke har så lyst til, forklarer hun, og legger til at hun ikke vil at mange av knutene skal være på bekostning av andre.

- Hvor sterkt står knutene i Trondheim nå for tiden?

- Det er nok mange som vil gjøre knutene, men ikke bruke selve lua så mye. Mange vil heller ha lua som et minne, mener hun.

Tradisjon tro er hele 100 knuter, og er her de!