Tolv kjekke ting du kan gjøre i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Pop-up-garnbutikk

Hvor: Valentinlyst Senter

Når: Torsdag klokka 16.00

Glad i å strikke eller hekle? På torsdag åpner pop-up-butikken Loopi Design & Garn på Valentinlyst Senter. Den holder åpent til og med søndag, der det rundes av med strikkekafé.

Inspirasjonskveld: Jorden rundt

Hvor: Kilroy Trondheim

Når: Torsdag klkka 18.00

Jørn Bjørn Augestad har akkurat besøkt alle verdens land, og det i en alder av 29 år! Denne kvelden skal han inspirere, dele sine beste tips, foreslå gode reiseruter og informere om alt fra vaksiner til reiseforsikringer og klima.

Show med Harm & Hegseth

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag (19.00 og 22.00) og fredag (19.00 og 22.00)

Ingen overraskelse at billettene ble revet bort, og til og med de to ekstrashowene er utsolgt. Med andre ord, her må du spørre kjære og nære om de har en billett til overs!

Vegard Harm og Morten Hegseth er for de fleste kjent gjennom «Panelet» på VGTV og ikke minst fra podkasten «Harm & Hegseth». Nå turnerer de for å fjase også på scenen, og har hele fire show her i Trondheim denne helga.

Unge Ferrari

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Torsdag og fredag klokka 21.30

Unge Ferrari kommer til Samfundet både på torsdag og fredag. Begge konsertene er utsolgt, så igjen, her må du på leting etter noen som har en ekstra billett eller to! Med seg på support har han Adam Falk 888 og Ylva.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

I mars måneds siste helg er det premiere på seks ulike kinofilmer. Du kan enten se «Airaa», «Dumbo», «Happy Ending», «SherDil», «Their Lucky Stars» eller «Vox Lux». Snurr film!

Dus - Den unge scenen

Hvor: Trøndelag Teater

Når: Fredag og lørdag

Dette er et landsdekkende prosjekt som jobber for å heve nivået på ungdomsteater. Dus bestiller og utvikler sceniske tekster og konsepter for ungdom som fremføres av ungdom.

Program for drama og teater ved NTNU er samarbeidspartner i Trøndelag, og de er arrangør av den regionale festivalen som skal gjennomføres fredag og lørdag på Trøndelag Teater. Les mer på trd.events!

Vinterbadefestivalen

Hvor: Sjøbadet

Når: Lørdag fra klokka 10.00 og utover

Vinterbadefestivalen arrangeres for andre gang i Trondheim nå på lørdag. Her skal vinterbadekulturen feires, med innføringskur i vinterbading, konserter, historiefortelling, opplesing av vinterbadetekster i badstua og fotoutstilling. Les mer på trd.events!

Revolver spiller The Beatles

Hvor: Ladekaia

Når: Lørdag klokka 21.30

Ulf Risnes og Øyvind Holm har en felles kjærlighet til The Beatles, og skal fremføre sine tolkninger nå på lørdag. Dørene åpner klokka 20.00, og konserten begynner rundt klokka 21.30. Les mer på trd.events.

Isák

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 21.00

Bandet har vært en snakkis i den samiske musikkverdenen helt siden debuten i mars april 2017, med «Stjernekamp»-vinner Ella Marie Hætta Isaksen i front. Dørene åpner klokka 20.00, og aldersgrensa er 18 år. Les mer på trd.events.

Byåsen håndball elite - Rælingen

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Søndag klokka 18.00

Det er sesongens nest siste hjemmekap, og Byåsen og Rælingen inntar Spektrum. Alle barn til og med 16 år kommer inn gratis om de har på seg klubbdrakt. Les mer på trd.events.

Ranheim - Tromsø

Hvor: Extra Arena

Når: Søndag klokka 18.00

Sesongstart! Ranheim åpner ballet på hjemmebane mot Tromsø, og Rosenborg spiller borte mot Bodø/Glimt samme kveld klokka 20.00.

Eggum & Sivertsen

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Søndag klokka 18.30 og 21.00

Jan Eggum og Halvdan Sivertsen er igjen på turné sammen, og holder to forestillinger nå på søndag. Duoen skal by på både nye og gamle sanger.