13 kule ting du kan gjøre i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Arve Tellefsen & Luftforsvarets musikkorps

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag klokka 19.30





Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Denne helga er det premiere på fem ulike filmer. Du kan enten se «Britt-Marie var her». «Kesari», «Lords of Chaos», «The Sisters Brothers» eller «Us». Snurr film!

Skolestreik for klimaet

Hvor: Vår frues kirke

Når: Fredag klokka 11.30













Greta Thunberg fenget resten av verden da hun streiket skolen for å protestere mot den nåværende klimapolitikken. Verden over har tusenvis av skoleelever samlet seg, ved å streike i klimaprotest. Denne dagen blir det appell og sang utenfor Vår frues kirke.

Paradise-Tea (20) kjempet i seks år for å få terrorerstatning Som eneste trønder så langt på Paradise Hotel, er Tea Kristine Broholm (20) fra Hitra langt ifra det hun kaller «en typisk deltager».

Avsparksfest Hvor: Tapperiet på Dahls Når: Fredag klokka 18.00 Nå på fredag arrangeres avsparksfest, med lansering av Rosenborgs nye hjemmedrakt. Spillerne kommer, Jaa9 kommer, Jonas Skybakmoen kommer og Sugar Louise kommer. Les mer på trd.events!

Erlend Osnes - «Sjikane»

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Fredag klokka 19.00 og 21.30













Gjør deg klar for nord-norske gloser og null filter når Erlend Osnes byr på show. Han tar for seg polarisering, krenke-fest og sjikane - og mye annet. To forestillinger på fredag kveld!



Podkast: Singelkrisa: - Forventer vi at menn skal ta kontakt etter et one night stand? Skal han sende melding dagen derpå? Skal han spandere, eller skal skal han være pågående og vise interesse med hele sitt hjerte? Lytt til den nyeste episoden til Trd.bys podkast, Singelkrisa.

Akustisk aften med Delillos

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 21.00













Etter å ha eksistert som liveband i godt over tretti år, har Delillos det siste året valgt å gjøre helt akustiske konserter. Selv om bandet sitter på scenen og spiller vare og fine låter, uten forsterkere og gitarvreng, så spilles det også låter med rocka energi. Dørene åpner klokka 20.00, og aldersgrensa er 18 år. Les mer på trd.events! Temafest: Festival Hvor: Studentersamfundet, hele huset Studentersamfundet, hele huset

Når: Fredag klokka 21.00

Lengter du etter festivalsommer? Dra fram dine villeste festival-antrekk og opplev ulike festivalstemninger på Samfundet. I Storsalen blir det Roskilde-stil, du kan rave i full Tomorrowland-stil, eller stikke til Klubbchella. Gøy!



Postgirobygget returnerer til Festningen-festivalen For andre gang dukker allsang-garantistene opp under festivalen i Trondheim.