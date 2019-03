Kryper fylleangsten innpå? Slik kan du holde den unna

Men fortvil ikke. For det første, du er garantert ikke alene! Følelsen av å bli fysisk uvel bare ved å tenke på gårsdagens hendelser er det utallige skjøre sjeler som sitter med en søndags morgen.

Hvor ble halvliteren av, egentlig? Det var en gang at man kunne kjøpe en halvliter på byen. Slik er det ikke lenger - nå er det 0,4 liter som gjelder. Hvorfor det?

Hvis dette ikke hjelper, har vi disket opp noen pro-tips for å forhåpentligvis gjøre situasjonen litt bedre.

Et uoffisielt tips er åpenbart å drikke mindre så man slipper disse situasjonene, men jeg antar at det er for seint for etterpåklokskap.

1. Snakk med folk

Seriøst, det å snakke med venner som var på samme vors eller utested som deg er veldig lurt, for ofte er ikke ting så ille som du kanskje husker/ikke husker.

Ligger man bare og grubler for seg selv hele dagen, er det fort gjort at diverse hendelser blir blåst ut av proposjoner - gjerne saker og ting ingen andre fikk med seg.

Dra innom nærmeste søndagsåpne butikk, kjøp med sjokomelk til deg og din venn, så kan det møtes og drøses.

2. Se trash-TV

Bitch, hør her - uansett hva du har gjort, har det ikke blitt filmet og sett av resten av landet. Det kunne så absolutt vært verre!

Så len deg tilbake med litt pottis og holiday-dip, og få trash-TV opp på skjermen. Å se andre drite seg ut på nasjonal TV gjentatte ganger er jo en flott selvtillitsboost!

For å spice ting litt opp kan du se på svenske Ex On The Beach eller Paradise Hotel - de er rett og slett hakket mer gærne i nabolandet.

Eller så kan du ty til britiske Love Island og Geordie Shore, for her snakker vi førsteklasses trash-TV (hvis det er lov å si).

3. Kast noen andre under bussen

Hvis det nå skulle skje at du ender opp med å bli roast’a av vennene dine fordi du har gjort noe uforståelig dumt, så er det bare én ting å gjøre - dra noen andre med deg ned i dragsuget.

«Jajaja, men husker dere når Sara spydde på skoene til dørvakta, eller? DET var dumt det!»

Og med det er fokuset bort fra deg, og du kan puste lettet ut - med mindre fiktive Sara gjennomskuer deg og slenger den tilbake.

4. Hiv deg på flaska igjen

Det siste, og kanskje mest selvdestruktive tipset, er å hive seg på flaska igjen så fort som mulig så alle tidligere hendelser blir druknet av nye. Men bare husk: Det løser ingen av dine gamle problemer, og det er heller ikke et godt råd for helsa.

Det du kanskje får hodebank av i dag, kommer du til å le av om et par dager - for folk tar ikke fyllesmeller så alt for høytidelig.

Og helt ærlig, hvor kjedelig hadde det ikke vært hvis ingen gjorde noe litt dumt i fylla? Det blir det ikke noen gode historier av.