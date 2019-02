- Folk har flere ganger prøvd å få rabatt ved å ta av seg klærne

Forrige uke snakket vi med Leif Eirik Karlsen fra Kraft Bodega, der han fortalte hva han mener gjester bør passe på.

Karlsen valgte å utfordre Daniel Johansson til å svare på våre spørsmål denne uka!

Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Jeg er kokk og eier på Lille Skansen og i restauranten på Rockheim.

Hva gjør du når du ikke jobber?

- Det blir mye familietid med min frue og våre to barn på 3 og 5 år. Ellers er det trening, og så er jeg kanskje i overkant interessert i fotball, så det blir nok litt mye fotball på skjermen når muligheten byr seg.

Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- Er det fest så er det Volbeat som gjelder. Det er rock som er greia for meg.

Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Tequila er noe som djevelen har funnet opp!

Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- Oi! Det er mye som kanskje ikke bør komme på trykk, og det er mye som ikke sjokkerer lenger. Men det har skjedd flere ganger at folk prøver å få et avdrag på regninga ved å dra av seg buksa eller genseren, for å vise deler av kroppen de tydeligvis er stolte av.

Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- Jeg har innrykk av at de fleste har god kontroll på hvordan man skal oppføre seg, men er det noe vi i restaurant hater, er det de som bestiller bord, men lar vær å komme. Jeg synes folk må si fra når de ikke kommer, så kan noen andre få bordet! Vi lever jo tross alt av å servere gjester.

Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Zlatan, Slash og Freddie Mercury. Det hadde blitt litt av en fest! Jeg vet ikke hva jeg kunne ha tilført, da.

Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene?

- Jeg synes dere skal ta en prat med Mattias Gimstrand på Ila Brannstasjon. Han har garantert noe juicy å fortelle!