13 ting du kan gjøre i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med 13 av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Singelgolf

Hvor: Trondheim Camping

Når: Torsdag, fra 15.00





Er du singel på Valentindagen? Da vil Trondheim Camping gjøre dagen litt stas for deg. De spanderer nemlig minigolf på alle single som møter opp alene!

Som campingen påpeker: Heller hole-in-one, enn hull i hjertet.

Emil- og Smørekopprevyen 2019: Reality check

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag og fredag, start 20.00

Linjeforeningene er klare med årets revy, der de dykker ned i en virkelighet som både kan være virtuell, fysisk og skriptet - eller alt på en og samme tid. Hva er egentlig virkelig?



Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Denne helga er det premiere på fire nye filmer. Du kan enten se «Legofilmen 2», «Kamel», «Dev - Tamil film» eller «Amundsen». Snurr film!

Bestefar - komedie med Sven Nordin

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag, start 20.00





Sven Nordin stiller alene på scenen, med mål om å bringe fram både latter og tårer. Nå er han altså bestefar, med mye kjærlighet, men også menger med frykt for alt som kan gå galt med både barn og barnebarn.

Isfit: Temafest

Hvor: Studentersamfundet, hele huset

Når: Fredag fra 21.00

Temaet denne kvelden er «Time Travel»! De ulike delene av Samfundet er pyntet etter ulike tiår, og du kan reise fra dagens ravefaster og helt til 1920-tallets klassefester med pur Gatsby-stemning.

Kroppskunst mot barnekreft

Hvor: Ulike tatoveringsstudio

Når: Lørdag, fra 10.00





Det er igjen tid for å tatovere til inntekt for Barnekreftforeningen! De fleste studioer tatoverer små motiv til 500 kroner som går direkte til foreningen. I Trondheim er det en rekke studio som deltar, som Mythos tattoo, The king tattoo studio, Freaks tattoo parlour, Purple pain og Tom's tattoo.



Gratis malekurs for barn med Vebjørn Sand

Hvor: Galleri Sand sin pop-up i Thomas Angells gate 20

Når: Lørdag, fra 12.00





Nå på lørdag arrangerer Vebjørn Sand gratis maledag for barn i sitt pop-up-galleri i Thomas Angells gate. Klokken 12.00 vil han lære barna å male pingviner!

Nidaros Jets - Fyllingen Basket

Hvor: Husebyhallen

Når: Lørdag, kampstart 15.00

I toppserien i basket kommer Fyllingen Basket til Trondheim for å møte Nidaros Jets på lørdag.



20 år med Studentenes fredspris

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Lørdag, fra 18.00





Grunnleggerne og tidligere vinnere av Studentenes fredspris kommer til byen for å feire 20 år med prisen! Her kan du få en unik mulighet til å møte aktivister som jobber for en bedre verden.

Spidergawd + support: Bokassa

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag, konsertstart 21.00