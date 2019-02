Elleve morsomme ting du kan gjøre i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med elleve av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

«Heimebane» på banen igjen Datoen for ny sesong av seerfavoritten «Heimebane» blir 17. februar.

Ut-Awards 2018

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag fra klokka 21.00





Adresseavisen inviterer til Ut-Awards på Byscenen! Her skal de beste aktørene innen uteliv, restaurant, musikk, tv, film og mye mer kåres. Underholdningen står en rekke av de mest lovende og profilerte artistene i regionen for. Les mer på trd.events! Forced Entertainment: Table top Shakespeare Hvor: Trøndelag Teater Når: Vises fra torsdag Nå har du en unik mulighet til å bli bedre kjent med Shakespeares verker i Trondheim. 36 ulike forestillinger spilles i løpet av ni dager! Les mer på trd.events.

Trondheims unge jobbtalenter: Zarina (26) fikk fast jobb i en tøff bransje - her er hennes fem beste tips Trd.by er alltid på jakt etter unge, lovende jobbtalenter. Zarina Saidova står for tur!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Torsdag og fredag, ulike tidspunkt

Denne helga er det premiere på hele ni forskjellige filmer. På torsdag kan du se «Being unlucky is not a sin». Fredag er det premiere på «Alita: Battle Angel», «Ben is Back», «Born2Drive», «Climax», «If Bale Street Could Talk», «Mia and the White Lion», «Sarvam Thaala Mayam» og «System Error».

Isfit 2019

Hvor: Ulike steder i Trondheim

Når: Torsdag 7. februar til søndag 17. februar





Isfit, verdens største internasjonale studentfestival, begynner denne uka! 500 studenter fra hele verden er invitert, og på programmet står både Gro Harlem Brundtland, fredsprisvinner og journalist Tawakkol Karman, og kvinnerettighetsforkjemper, Kirthi Jayakumar. I tillegg er det en rekke andre arrangementer, som konserter, standup, kunstutstillinger, temafester - og mye mer. Les mer på trd.events!



Mangler 300 sengeplasser til Isfit: Mangler 300 sengeplasser til Isfit: - Du trenger ikke å legge om hverdagen din Til tross for få dager til Isfit-festivalen sparkes i gang, mangler det fremdeles nesten 300 verter. - Jeg håper Trondheims befolkning vil benytte seg av muligheten til å være vert for en internasjonal student, sier Isfit-president Tyler Stewart.

NM i sjakk for jenter 2019

Hvor: Nidaros Idrettsungdomsskole

Når: Fredag til søndag

Hell SKU i samarbeid med Nidaros Idrettsungdomsskole arrangerer NM i sjakk for jenter i Trondheim. Aldersklasser fra 26 år og ned, pluss egen kvinneklasse for spillere over 26 år. Les mer på trd.events!

«Det e itj størrelsa det kjem an på»

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Fredag og lørdag