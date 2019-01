Forrige uke snakket vi med Torodd Helgesen på Diskoteket, som blant annet kunne fortelle om en gjest som ikke skjønte hva han hadde gjort galt da han ble tatt med buksene nede.

Helgesen valgte å utfordre Stig Ove Sæther til å svare på våre spørsmål denne uka!

1. Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber på Aisuma og er restaurantsjef der.

2. Hva gjør du når du ikke jobber?

- På fritiden prøver jeg å holde meg i form, enten det er ved 3T, skiturer i marka eller annen form for aktivitet. Er også glad i spillkvelder hjemme, brettspill og kort slår faktisk aldri feil, man kan miste noen venner her og der, men det er vel verdt det. Tilbringer også en god del tid foran PC'en.

3. Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- Musikk ja, er det noe jeg er helt blank på så er det vel musikk, verken kan jeg artister eller tittel på låter, men må jeg velge så må det vel bli Toto med Africa. Kan kun bli en bra kveld når man begynner med den låta.

4. Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Jeg er fra Drammen og i min ungdomstid så var det ikke så viktig hva man drakk eller bestilte, det viktigste var å se andre slite med det man selv bestilte runder av. Så kan vel si at alt går ned til slutt.

5. Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- Føler ikke jeg har opplevd så veldig mye sykt egentlig, men blir vel den gangen vi holdt på å stenge og jeg hører et hyl fra en kollega som sjekker toalettet. Der var det en uheldig person som enten hadde glemt at avføring skal i toalettet eller ga totalt faen, virkelig en fin avslutning på kvelden.

6. Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- Generell folkeskikk kommer man langt med, et smil og bare det å si hei skaper overraskende nok en god stemning. Vi mener det heller ikke vondt når vi sier nei til den siste shotten før du skal hjem eller videre, selv om du selv føler at du ikke er "full" nok, så føler vi et visst ansvar for menneskene vi serverer.

7. Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Er veldig glad i bøkene til Conn Iggulden, så jeg får vel nevne noen av de tre store strategene verden noen sinne har sett. Genghis Khan, Julius Cæsar og Alexander den Store, gudene vet hvordan den festen hadde gått.

8. Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

- Mange artige mennesker der ute som sikkert har mange gode historier, men denne gangen blir det min gode venn Fredrik Engen på Spontan.