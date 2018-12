Her kan du dra på byen - på selveste julaften

I år vil Heidi's Bier Bar gjenta fjorårets julaften med julegrøt og gløgg. Heidi's holder åpent både på selveste julaften og på nyttårsaften. I tillegg holder Cafe 3B dørene åpne på julaften fra 20.00 til 02.00.

Vil du hverken på Heidis eller Cafe 3B må du vente til 1. juledag eller 2. juledag når de fleste andre utesteder åpner dørene.

Gløgg, grøt og støveldans

«Heidi og Anton åpner dørene på selveste julaften og alle er hjertelig velkommen inn i varmen», står det på Facebook-arrangementet til Heidi's Bier Bar for julaften.

- I fjor åpnet vi hele huset og hadde storfint besøk som fylte lokalet med stemning og støveldans, forteller Fredrik Kulstad Holm ved Heidi's.

Hans mål er å skape god stemning året rundt.

- Julaften er ikke et unntak, uansett om det er få eller mange gjester, forklarer han. Holm forteller at flere og flere velger å dra ut på byen på julaften.

- Det er akkurat derfor vi holder åpent, slik at alle som er ferdige med sine respektive julemiddager hos familien eller som kanskje er alene i julen, har en plass å dra. Slik det er nå har vi faktisk bare noen få ledige bord igjen, sier Holm.

Nyttårsfest

Utestedene som holder åpent på nyttårsaften er Studio 26, The Mint, ME Nightclub, Heidi's Bier Bar og Good Omens . I tillegg er Trondheim Camping åpen på dagtid, for de som vil avslutte året med minigolf.

