Her kan du dra på byen i Trondheim i romjula

Vi har funnet alle utestedene i Trondheim sine åpningstider i romjula. Det eneste du trenger å gjøre, er å lese saken og finne deg et vorspiel.

Bar Circus

Circus holder ikke åpent på julaften, første juledag eller nyttårsaften. De holder derimot dørene åpne resten av romjula fra 20.00 til 02.30. I 2019 åpner de dørene først andre nyttårsdag.

Studio 26



Dørene på Studio 26 er åpne fra andre juledag til nyttårsaften. På fjerde juledag vil det bli julefest med gløgg og besøk av julenissen.

Downtown



Utestedet holder stengt fra og med lille julaften til første juledag. På andre juledag vil Downtown være åpent fra 22.00 til 02.30. De holder vanlige åpningstider resten av romjula utenom lille nyttårsaften og nyttårsaften.





Fire fine

Fire Fine på Solsiden holder åpent fra kl. 20.00 alle dager utenom julaften.





The Mint



Dette er en av de få stedene som holder åpent første juledag. I tillegg er aldersgrensa 18 år. Ellers har The Mint åpent på andre juledag, er stengt på tredje, åpen på fjerde, stengt igjen på femte også åpen på nyttårsaften.

Kokomo



Kokomo er en av byens nye tilskudd i utelivet. Kokomo har åpent fra 25. desember til 29. desember. Fra 25 til 28 er aldersgrensen 20 år, men på den 29. er det 23 års aldersgrense.

ME nightclub

Utestedet ME skal være et utested hvor alle er velkomne. Klubben er åpen fra 28 til 29, da vil det bli DJ Jesper Opheim. Utenom disse dagene er ME kun åpen på nyttårsaften. Da åpner de 23.00 og stenger 02.00.

Raus

Utestedet er kjent for drinker som for eksempel «Ryan Gosling» hvor man får et bilde av skuespilleren i drinken sin. Vil man ta seg en drink på Raus holder de åpent fra 26 til 29. Åpningstiden er 20.00-02.00.





Diskoteket



Utestedet har stengt lille julaften, julaften, nyttårsaften og første nyttårsdag. Ellers er det vanlige åpningstider fra 20.00-02.30.

Lille London



Lille London holder åpne helt fra første juledag og frem til 30. desember. De lover levende musikk, sport på sortskjerm og gratis inngang.

Lokal bar

Utestedet åpner andre juledag kl. 19.00 og har gratis inngang, men fra klokken 22.00 er det klubb med Drivhuset. For å komme ned til klubben koster det 120 kroner. De er også åpne fra 27 til 29. desember. Fredag den 28. vil det være klubb fra kl. 22.00 med DJ Hanneks, det koster 60 kroner. Lørdag den 29. er det også klubb fra kl. 22.00 med Alexander Skancke og Stian Pedersen, det koster 120 kroner. Etter lørdag åpner Fire Fine dørene igjen den 4. januar, 2019s første fredag.

Søstrene Karlsen

Baren er åpen fra andre juledag til femte juledag. Kjøkkenet er åpent alle dager frem til 23.00 utenom andre juledag, da er det fest. Søstrene Karlsen skriver på Instagram at på andre juledag er det bare å ta på seg paljetter og stramme slips for å bli med å feire julen «på ordentlig søstrene vis».

Heidis bier bar

Heidis er en av de få stedene som er åpne på julaften, hele romjula og nyttårsaften. Her kan du være hele jula hvis du måtte ønske det.

Samfundet



Samfundet er det eneste utestedet som holder åpent kun én gang i hele jula, men det er fordi det drives frivillig av studenter. Dørene åpnes på andre juledag for Samfundets populære annendagsfest som i år er helt utsolgt. Da åpner dørene 21.00 og stenger 02.30. Utenom andre juledag er Samfundet stengt helt frem til 7. januar. 2019s første konsert på Samfundet blir Sushi X Kobe i Storsalen fredag 18. januar.

TAG

TAG i Thomas Angelsens gate holder åpent kun som utested den 26. desember. Da er det åpent fra 22.30 til 02.30. Fra 27 til 29 er TAG åpent som både restaurant og bar fra 11.00-23.00.

NordØst

Restauranten og baren holder åpent fra 26. til 28. fra 16.00. Den 29. er åpner de klokken 13.00.

Barmuda



Utestedet holdes åpent fra første juledag til 30. desember. Åpningstid alle dagene er 18.00-02.30. Det vil være DJ hver kveld.

Good Omens



Good Omens holder åpent hver dag i romjula utenom julaften og første juledag. De er altså også åpne på nyttårsaften. Det vil være ordinære åpningstider alle dager, 20.00-02.30.

Cafe3b

Cafe3b er enda et sted du kan dra ut på julaften, da er åpningstiden 20.00 til 02.00. På første og andre juledag er dørene åpne fra 18.00 til 02.00.