Utested i Trondheim med gratistilbud for sykepleiere

Sykepleiere, vernepleiere og andre helsefagarbeidere får spille så mye minigolf de ønsker, makter og orker - gratis i desember.

- Bakgrunnen er at Aftenposten hadde en stor artikkel der de fortalte om hvor mye de store politiske partiene bruker på julebord per ansatt. Dette ble en snakkis blant alle oss i Camping-familien i de ulike byene, forklarer daglig leder ved Trondheim Camping, Kaja Holmesland.

I midten av november publiserte Aftenposten en artikkel der det fremgikk at blant andre Frps stortingsgruppe brukte 26.900 kroner per person på fest og moro.

Ifølge avisen betyr dette, teoretisk sett, at hver enkelt Frp-er festet og hygget seg for det samme beløpet som en hel sykehusavdeling med 57 ansatte hadde lov til å hygge seg for i løpet av fjoråret.

- Vi synes det er veldig urettferdig at den yrkesgruppa som kanskje gjør den viktigste jobben for oss andre må betale for sitt eget julebord, mens andre har julebord for mange millioner. Derfor bestemte vi oss for dette fordi vi synes at de fortjener det, for å vise at vi bryr oss og for å ta et standpunkt.

Stor respons i sosiale medier

Forrige uke delte utestedet tilbudet med sine følgere på Facebook og Instagram. Innleggene har fått stor respons, med nesten 900 «likes» og over 275 kommentarer på Facebook.

- Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra folk, de blir engasjerte og er veldig happy. Én ting er at vi lar dem spille gratis, en annen er å vise at man faktisk bryr seg.

Vi er så vidt inne i desember, men flere helsefagarbeidere har allerede benyttet seg av tilbudet.

- Det har allerede vært rundt 30 personer som har kommet for å spille. Det er fint å se at vi har nådd ut til dem og at de benytter seg av det.

Den daglige lederen påpeker at det ikke kun er sykepleiere som får svinge golfkølla gratis i desember, men at også alle andre yrker knyttet til helsefag er velkommen for en gratis runde.

Hyggelig å bli sett og anerkjent

Mia Småvik Rørdal er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune. Hun har selv lagt merke til tilbudet hos Trondheim Camping på Facebook.

- Vi synes det er veldig hyggelig, at de ser oss og anerkjenner at vi er her. Vi bruker ikke å få slike ting! Vi skjønner at det også kan være et lite PR-stunt, men vi ønsker det velkommen. Det er opp til hver enkelt å benytte seg av det, og vi er positive, sier Småvik Rørdal.

Den hovedtillitsvalgte forklarer at potten for «velferdstiltak» som julebord og lignende varierer, og kan ikke uttale seg om noen konkret sum.

- Det er opp til enhetsleder hvordan de bruker pengene, om det er en liten oppmerksomhet i julegave, eller en julelunsj eller en sommerfest med mat eller lignende. Det blir som regel én gang i året.

- Nå er vi i offentlig sektor, og dette er skattebetalernes penger, så det hadde ikke tatt seg ut om vi brukte mye penger på slike ting. Pengene skal komme pasientene til gode. Men det er veldig hyggelig når en privat aktør tar initiativ til å gi en liten påskjønnelse.