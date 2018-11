13 ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her tar vi med 13 av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Rosenborg - Celtic

Hvor: Lerkendal Stadion

Lerkendal Stadion Når: Torsdag, kampstart 18.55

Europaeventyret har ikke akkurat gått helt som vi håpet, men torsdag kommer Celtic til Lerkendal. Bedre lykke denne gang? Les mer på trd.events.

Stein Torleif Bjella

Hvor: Byscenen

Byscenen Når: Torsdag, konsertstart 21.00

Stein Torleif Bjella gjester Byscenen igjen! En av våre aller største visekunstnere leverer melodier, historier med en formidlingsevne som få, om noen, er i nærheten av her til lands. Dørene åpner kloken 20.00, aldersgrensa er 18 år. Les mer på trd.events.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Trondheim Kino Når: Fredag, ulike tidspunkt

Denne helga er det premiere på fem nye filmer. Du kan enten se «Colette», «Gubben og Katten - Findus flytter ut», «Robin Hood», «Satan's Slaves» eller «Tårnet»!

Lystenning på Kristiansten Festning

Hvor: Kristiansten Festning

Kristiansten Festning Når: Fredag fra klokken 16.00

«Cities for Life Day» er noe som arrangeres verden over, til støtte for avskaffelse av dødsstraff. Trondheim er en av over 2000 byer som markerer dette 30. november, og nå på fredag lyssettes Kristiansten Festning for niende gang. Les mer på trd.events!

Morten Abel

Hvor: Byscenen

Byscenen Når: Fredag, konsertstart 21.00

Med nye låter og en rekke udødelige hits har Morten Abel lagt ut på tur igjen i år.

Som alltid kan man forvente allsang og fest når Abel tar med seg bandet og sitt låtunivers på veien. Hvilken bedre måte finnes det å feire opptakelsen i Rockheims Hall of Fame enn å reise på turné?

Dørene åpner klokken 20.00, og aldersgrensa er 18 år. Les mer på trd.events!

Karaoke Night

Hvor: Nidelven Bar & Scene

Nidelven Bar & Scene Når: Fredag fra klokken 21.00

For første gang i historien blir det Karaoke Night hos Nidelven Bar & Scene. Karaokevert er Martine Kristofa Rygvold - bedre kjent som sangfuglen med det blå håret som normalt er å finne bak baren. Inngang er gratis, aldersgrensa er 20 år! Les mer på trd.events.

Julesanatoriet

Hvor: Olavshallen Store sal

Olavshallen Store sal Når: Fredag klokken 19.00

Julesanatoriet gjør døren høy og porten ganske vid i Olavshallen, med radiodoktor Kari Slaatsveen og heksedoktor Ingrid Bjørnov. De tilbyr verbal innleggelse – og musikalsk pleie av sandblåste førjulsnerver. Les mer på trd.events!

Sukkerdesignernes julemarked

Hvor: Hornemannsgården

Hornemannsgården Når: Lørdag (10.00 til 18.00) og søndag (12.00 til 18.00)

For femte år på rad inviterer Sukker med gjester til julemarked med raffinert design. Julemarkedet arrangeres i ærverdige Hornemannsgården midt i Trondheim sentrum. Her vil du finne unike og håndlagede smykker, klær, leker, illustrasjoner, kort, origami, interiørprodukter og mer til. Alt er laget av lokale designere fra Trondheim og omegn. Les mer på trd.events!

Nidaros Jets - Asker Aliens

Hvor: Husebyhallen

Husebyhallen Når: Lørdag, kampstart klokken 15.00

På lørdag er det hjemmekamp for Nidaros Jets, der de tar imot Asker Aliens i basketballens toppserie i Norge. Les mer på trd.events.

Nidaros Hockey - Comet

Hvor: Leangen Ishall

Leangen Ishall Når: Lørdag (15.00) og søndag (16.00)

Nidaros Hockey har hjemmehelg, og denne gangen er det Comet fra Halden som tar turen. Det spilles kamp både lørdag og søndag, les mer på trd.events.

Karoline Krüger & Sigvart Dagsland

Hvor: Olavshallen Store sal

Olavshallen Store sal Når: Lørdag klokken 18.30

Etter suksessen med sitt julealbum og turneer, er nå Karoline Krüger & Sigvart Dagsland tilbake med julekonsert sammen med seks av landets fremste musikere.

Enslaved // Gaahls Wyrd // Vreid

Hvor: Byscenen

Byscenen Når: Lørdag, konsertstart 20.00

I november la Beyond the Gates-festivalen, som normalt sett har tilhold i Bergen, ut på veien. «Army of the North Star Tour 2018» er en heftig metal-pakke som har ruller langs norske og svenske landeveier.

Turneen toppes av de norske metal-nybrottsarbeiderne, Enslaved. I tillegg får det Spellemann-vinnende bandet selskap av Gaahls WYRD, Vreid og et utvalg håndplukkede supportband på de ulike stoppestedene. Dørene åpner klokken 19.30, og aldersgrensa er 18 år. Les mer på trd.events!

En stjerne skinner i natt

Hvor: Olavshallen Store sal

Olavshallen Store sal Når: Søndag klokken 20.00

Oslo Gospel Choir jubilerer, og gjennom 2018 markerer gospelkoret 30 år som turnerende artist.

I Norge markerer koret sitt jubileum med en omfattende juleturnè. Les mer på trd.events!