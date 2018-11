Nytt utested i Trondheim åpner kommende helg

Første helg i desember vil det bli alt annet enn vinter- og julestemning i de gamle lokalene til utestedet Wildside.

- Her i Norge er vi så langt mot nord, så vi trenger litt varme, forklarer Frederik Mygind, regional direktør i utelivskonsernet Rekom. Det er de som eier både Heidi's Bier Bar, The Mint, og nå også nykommeren Kokomo.

Inne hos Kokomo finner vi bambusrør fra gulv til tak, surfebrett eksotiske steder malt på veggene, enten det er fra Hawaii, Maui eller Thailand.

- Her skal det være god stemning, uformelt og avslappet, som en sommerfest med familien.

Stort konsern i ryggen

Utelivskonsernet Rekom, som eier og driver 84 utesteder i Norge, Danmark og Finland, gjorde sin innmarsj i Trondheim med Heidi's Bier Bar våren 2017.

I februar i år kjøpte konsernet både The Mint og Wildside, to utesteder som holder til i «partygata» i bunnen av Nordre gate. The Mint har helt siden den gang holdt dørene åpne, mens Wildside har vært periodisk åpent grunnet arrangement og store åpningsdager.

Førstkommende helg gjenoppstår utestedet - i helt ny drakt. Både navn, konsept og aldersgrense er endret.

Karaoke, tiki-servering og limbo

Aldersgrensa hos Kokomo er hevet til 23 år, i alle fall i første omgang. Det kan også hende at grensa vil bli skrudd opp til 25 år.

- Vi vil ha et sted der også litt eldre gjester kan slappe av og kose seg. I tillegg blir det dumt å konkurrere med seg selv, påpeker Fredrik Kulstad Holm, som er distriktsleder for Rekom og tidligere daglig leder av Heidi's Bier Bar her i Trondheim. Han sikter til at utestedet The Mint har egne avdelinger med både 18- og 20-årsgrense.

- Er dette sommerversjonen av Heidi's?

- Nei, Heidi's skal være Heidi's, dette blir et helt annet univers. Dette er ikke en tikibar, ikke sommer-Heidi's, men en festbar med god Kokomo-stemning, presiserer Frederik Mygind.

I tillegg til å by på uvanlige og eksperimentelle cocktails, som piña colada i slushmaskin, vulkanodrink med flammer og en annen servert fra en kaffetrakter, sier eierne at gjestene ikke skal se bort ifra diverse underholdningsinnslag, som for eksempel limbo og bongotrommer.

- Vi har også et eget karaokerom, som blir det eneste i Trondheim akkurat nå. Det er lydisolert og kan reserveres. Karaoke blir stadig mer populært, forklarer Mygind.

- Ingen «Pinne for landet»

Eierne anslår at mellom 25 til 30 personer kommer til å jobbe ved utestedet, med en kjerne på åtte til ti ansatte hver kveld. Inntil videre vil de kun holde åpent på fredager og lørdager.

- Hvem blir de største konkurrentene for dere?

- Godt spørsmål! Det kan nok være alt fra Heidi's, Raus, Studio 26 og andre.

- Det viktigste er at vi skal være ganske annerledes, et hyggelig sted der også voksne gjester kan ha det morsomt og slappe av. Her blir det ingen «dunk-dunk»-musikk, og garantert ingen «Pinne for landet», smiler Fredrik Kulstad Holm.