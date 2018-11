Restaurantsjef Tove om ufordragelig gjest: - Jeg har aldri sagt «æsj» så fort og så mange ganger i hele mitt liv

Forrige uke tok vi en prat med Nina Isabell Laurila Lakså hos Fru Lundgreen, som påpekte at det å komme inn i baren og slå hånden på bardisken og brøle «Iron Maiden», ikke er den beste fremgangsmåten.

Denne uka har vi snakket med Tove Børstad Solem!

1. Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Restaurantsjef på Kraft Bodega.

2. Hva gjør du når du ikke jobber?

- Enten er jeg hjemme og slapper av/sover, eller så er jeg ute med venner og spiser god mat med god vin eller øl til. Jeg er generelt glad i å henge med folk jeg liker når jeg har fri.

3. Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- Blue Oyster Cult er ett av mine favorittband, så hører jeg noe av dem er jeg veldig happy. Spesielt Joan Crawford eller Fire of Unknown Origin.

4. Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Sambuca. Det drakk jeg av meg i mine ungdomsår. Jeg er også lite fan av drinker med energidrikk i.

5. Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- Nå har jeg jobba i bransjen såpass lenge at det er mange historier å ta av, men den verste er nok han som tørka seg i rumpa med en håndduk når han hadde bæsja og la den i søppelbøtta på do. Jeg tror aldri jeg har sagt «æsj» så fort og så mange ganger i hele mitt liv før.

6. Hva burde gjester tenke på, revurdere eller unngå å gjøre når de er på restaurant eller på byen?

- Husk at vi har ett lovverk å gå etter. Synes du det er veldig dritt hvis du ikke får den siste øla rett etter klokka 02, eller blir du styggsur når vi sier at du ikke får mer å drikke – ja vel. Ingen som jobber i denne bransjen har lyst til å miste jobbene sine på samme måte som alle andre, og vi har og lover og regler vi må forholde oss til. Sier vi at nå er det stopp, beklager, men da er det faktisk stopp. Vi gjør det ikke for å være slemme eller ekle, vi gjør det fordi vi må.

7. Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- James Corden, Charlie Chaplin og Mark Hamill – tror det kunne blitt en gøyal kveld.

8. Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

- Arve Haus på Emilies-Eld.