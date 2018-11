Tolv kule ting som skjer i Trondheim nå i helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her tar vi med tolv av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Konsert: Thea Hjelmeland

Hvor: Byscenen

Byscenen Når: Torsdag, konsertstart klokka 21.00

Etter suksess, Spellemannspris og en pause fra rampelyset er det tid for norgesturné.

Det nye albumet «Kulla» er fylt av lekne og sterke poplåter, som reflekterer lydbildet Thea Hjelmeland er kjent for. Dørene åpner klokka 20.00, og aldersgrensa er på 18 år. Les mer på trd.events.

Grønn fredag

Hvor: DNT ung Trøndelag, Sandgata 30

DNT ung Trøndelag, Sandgata 30 Når: Fredag, klokka 17.30 til 20.00

DNT ung arrangerer igjen sitt motsvar til Black Friday - en nasjonal byttedag. Her kan du bytte inn friluftsklær og utstyr du ikke trenger, i tillegg til å gjøre et kupp selv. Du kan enten bytte, gi bort eller selge det du har med!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Trondheim Kino Når: Fredag, ulike tidspunkt

Nå til helga er det premiere på fem ulike filmer. Du kan ta turen for å se dramaet «Harajuku», den sorte komedien «Sommerfugler», Sci-Fi-komedien «Sorry to Bother You», skrekkfilmen «Suspiria» eller dramaet «The Wife».

I tillegg kan du ta med de minste på juleverksted med Grinchen på søndag på Prinsen kino! Les mer på trd.events.

MOT til å glede-dagen

Hvor: Kongens gate 85

Kongens gate 85 Når: Fredag, hele dagen

Hvert år den 23. november arrangeres «MOT til å glede-dagen». Dagens felles mål for ungdommer i hele landet, er å glede så mange som mulig. Gled noen litt ekstra på fredag du også!

Revy: En latterlig helaften

Hvor: Olavshallen, Store sal

Olavshallen, Store sal Når: Fredag og lørdag

Norsk Revyfestival tar med seg sine revyfavoritter og byr på «En latterlig helaften» i Olavshallen.

I denne forestillingen får du høydepunkter fra Høylandet, men også noe nytt du aldri har sett før. Det blir blant annet storfint besøk fra Skam-skolen Hartvig Nissen videregående skole i Oslo! Les mer på trd.events.

Forestilling: Aero & Hjuliet

Hvor: Olavshallen, Lille sal

Olavshallen, Lille sal Når: Fredag, lørdag og søndag

I en annen verden i en annen tid lever Aero og Hjuliet. De er, som unge mennesker flest, fylt med drømmer og ideer om sin egen fremtid. Hva skjer når Aero møter Hjuliet og de sammen kan legge planer for sin egen fremtid?

Aktører i forestillingen er barn og unge fra Trondheim kommunale kulturskole. Les mer på trd.events!

Konsert: Uriah Heep (UK) + The Zombies (UK)

Hvor: Byscenen

Byscenen Når: Fredag, konsertstart klokka 21.00

Uriah Heep debuterte i 1970 med en av hardrockens milepæler «Very ‘eavy… Very ‘umble», og har siden solgt over 30 millioner album på verdensbasis. Med som «special guest» er engelske The Zombies som i 2008 spilte på Royal Garden. Les mer på trd.events!

NB: Konserten er utsolgt, så her må du høre med kjære og nære om de har en billett til overs.

Rosenborg - Bodø/Glimt

Hvor: Lerkendal Stadion

Lerkendal Stadion Når: Lørdag, kampstart klokka 18.00

Det er tid for nest siste hjemmekamp i Eliteserien for Rosenborg, og til Lerkendal kommer Bodø/Glimt denne lørdagen. Ranheim spiller derimot borte mot Vålerenga, samme dag og tidspunkt.

Gullfest med D.D.E.

Hvor: Tapperiet på E.C Dahls

Tapperiet på E.C Dahls Når: Lørdag, dørene åpner klokka 21.00

Kjernen arrangerer gullfest med D.D.E.-konsert på lørdag - og Rosenborg kommer! I tillegg vil et eventuelt overskudd gå til barneavdelingen på St. Olavs hospital.

Konserten begynner selvfølgelig på et tidspunkt slik at du rekker å få med deg Rosenborg - Bodø/Glimt først! Les mer på trd.events.

Konsert: Amaranthe (SE)

Hvor: Byscenen

Byscenen Når: Lørdag, konsertstart klokka 21.00

Svenske Amaranthe er et hett navn i metalverden og de har tidligere spilt for fulle hus i norske byer.

Bandet har hatt stor suksess, som kan måles i mer enn 100 millioner avspillinger på Spotify og 60 millioner visninger på YouTube. Dørene åpner klokka 20.00, og aldersgrensa er 18 år. Les mer på trd.events!

NB: Konserten er utsolgt, så her må du høre med kjære og nære om de har en billett til overs.

Barnas store konsertdag

Hvor: Byscenen

Byscenen Når: Søndag, konsertstart klokka 12.00

Søndag kommer Luftforsvarets musikkorps sin minifestival for de minste. Byscenen fylles med konserter og workshops for barn i hele tre timer. Det hele passer best for de mellom tre og ni år - les mer på trd.events.

Konsert: A Magical Moment

Hvor: Olavshallen, Store sal

Olavshallen, Store sal Når: Søndag, konsertstart klokka 18.30

Magiske øyeblikk venter når Hanne Krogh og Trondheimskoret Chorus inviterer til julekonsert i Olavshallen på søndag. Gjesteartist er Irlands store sønn, Johnny Logan, og operatenor Thomas Ruud kommer også. Les mer på trd.events.