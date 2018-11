13 kjekke ting du kan finne på i Trondheim denne helga

NB: Konserten er utsolgt, så her må du spørre kjære og nære om noen har en billett til overs!

Etter over 25 år på veien har Hellbillies fått status som et av landets beste live-band. Da bandet slapp sitt nyeste album «Søvnlaus», var det til unison strålende mottakelse. Fredag kommer de til Byscenen! Dørene åpner klokken 20.00, og aldersgrensa er 20 år. Les mer på trd.events.

– Søker du etter fristen, går du glipp av støtte for dette høstsemesteret, sier Nina Schanke Funnemark, direktør i Lånekassen.

I tillegg til den siste «Fabeldyr: Grindelwalds Forbrytelser» som hadde premiere onsdag, er det hele sju filmpremierer denne helga! Du kan enten se «Burn The Stage: The Movie», «Arvingene», «Julenissens Datter», «Matangi / Maya / M.I.A», «Nabospionen» og «Widows».

2018 har virkelig vært året for Jon Olav, med seier i Urørtfinalen og viralhiten «Hei Erna». Torsdag kveld dukker sunnmøringen opp hos utestedet Tyven!

Mens det nye utestedet Lokal Bar er nominert til «Best new cocktail bar», er Raus nominert i hele syv av ni kategorier.

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her tar vi med 13 av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

«Det e itj størrelsa det kjem an på»

Hvor: Olavshallen Lille sal

Olavshallen Lille sal Når: Fredag og lørdag

Har du gått glipp av originalene i Lein og Brein? Eller ha du bare hørt om fenomenet, og ønsker å bli bedre kjent med Stein, Arnstein, Hermod og Mary, Gayr, Robin, Per, Arne, Lisbeth, Penny og alle andre figurer som fyller scene og skjermer under et Kveli Rånes Bremseth-show? Fem forestillinger, fordelt på fredag og lørdag, gir deg muligheten

Demonstrasjon: Ikke rør abortloven!

Hvor: Tordenskioldparken

Tordenskioldparken Når: Lørdag, klokken 14.00





Statsminister Erna Solberg har varslet mulige innstramminger i abortloven for å få KrF med i regjeringen. På Facebook har nærmere 1000 personer sagt de skal, og over 4700 er interessert, i å delta i demonstrasjonen mot dette her i Trondheim. Det vil bli holdt en rekke appeller.

Eventyrlig julegatetenning med Akepott

Hvor: Midtbyen

Midtbyen Når: Lørdag, klokken 15.45

Bli med på gateforestillingen «Fem nøtter til Askepott»! Trommeslagere og publikum hjelper Askepott med veien til ballet igjennom Midtbyens julegater. Like bak kommer prinsen. Han har et par sko som Askepott mistet på Stiftsgårdsballet… Finner de hverandre til slutt? Lystenningen starter fra Cicignogns plass klokken 16.00 - les mer på trd.events.

Electronic people Out Of Space

Hvor: Rockheim Panorama

Rockheim Panorama Når: Lørdag, klokken 21.30





Denne kvelden dukker en rekke DJs opp på Rockheim, for å by opp til fest og dans. Glad i techno, house, electronica og kunst, er dette stedet å være på lørdag. Fire DJs kommer, og det gjør også en lokal kunstner. Aldersgrensa er 18 år!

Black Debbath + Support: Anti-Lam Front

Hvor: Byscenen

Byscenen Når: Lørdag, konsertstart klokken 22.00

I slutten av oktober var Black Debbath tilbake med ny plate og turné – og nå på lørdag kommer de til Byscenen. Konserten sparkes i gang klokka 22.00, og dørene åpner en time før. Aldersgrensa er 18 år - les mer på trd.events.

Nidaros - Hasle-Løren

Hvor: Leangen Ishall

Leangen Ishall Når: Lørdag klokken 15.00, søndag klokken 16.00

Denne helga har Nidaros Hockey hjemmehelg, der de lørdag og søndag tar imot Oslo-laget Hasle-Løren. Les mer på trd.events.

NM Vektløfting - lag

Hvor: Rostenhallen

Rostenhallen Når: Lørdag og søndag





Vektløfting er en voksende olympisk idrett der styrke, spenst, hurtighet, eksplosivitet og koordinasjon er essensielt. I lag-NM konkurrerer de sterkeste fra hvert idrettslag om å vinne den gjeve tittelen som norgesmester. Les mer på trd.events!

Putti Plutti Pott

Hvor: Olavshallen Store sal

Olavshallen Store sal Når: Lørdag og søndag









Det var engang en liten nisse som het Putti Plutti Pott – Putti etter oldefaren sin og Plutti etter tippoldefaren sin – og Pott til etternavn. Men det som var så ekstra gøyalt med lille Putti Plutti Pott er bestefaren hans, for det er selveste Julenissen.

Juleklassikeren har fem forestillinger denne helga! Les mer på trd.events.