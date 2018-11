To utesteder i Trondheim er nominert i Bartenders' Choice Awards

Bartenders' Choice Awards har vært en kåring i Sverige siden 2010, og kom også til Norge, Danmark og Finland i fjor. Kåringen er delt inn i de forskjellige landene, med flere kategorier. Juryen er basert på mer enn 200 bransjefolk og cocktail-entusiaster.

Lokal Bar åpnet dørene for rundt tre måneder siden, og barsjef Caroline Sørensen Skaget synes det er utrolig å få anerkjennelse med nominasjonen.

- Jeg satt i Tyskland da jeg fikk vite det i en telefonsamtale. Jeg som er så emosjonell av meg at jeg begynte å grine, forteller hun.

Skaget hadde ikke tro på noen nominasjon i år, mye fordi baren er ny, og at folk kanskje ikke hadde oppdaget dem ennå.

- Blant gode folk

- Man er litt utenfor radaren her i Trondheim, og vant til at alt skjer i Oslo. Det var helt fantastisk da jeg så at vi var blant så mye gode folk, det å stå ved siden av dem er en ganske fin følelse, sier hun.

Barsjefen håper grunnen til nominasjonen er at folk setter pris på - og har sett hva de har gjort.

- For meg har det vært viktig å ha god service med bordservering, og å få gjestene til å føle seg hjemme.

I tillegg har det også vært viktig for henne og være vertskap, og passe på at alle har det bra.

- Og så er jo drinkene ganske folkelige, samtidig som du får prøvd nye ting og går litt ut av komfortsonen, sier hun.

Skaget forteller at hun også er glad for alle nominasjonene Raus fikk, og mener de fortjener det.

- Jeg elsker jo Raus. Cocktail-samfunnet er såpass lite at vi i Trondheim og Norge holder sammen som en familie. Vi ser egentlig aldri på hverandre som konkurrenter, men hjelper og støtter hverandre. Jeg synes det er kjempegøy at Trondheim får komme litt på kartet.

Selv om Skaget har lyst til å vinne, tør hun ikke ha store forventninger.

- Da blir jeg ekstra lei meg hvis det ikke går. Men uansett er jeg overlykkelig av å få en nominasjon - og så får det gå som det går. Da vet jeg i hvert fall at folk har lagt merke til oss, og det er jo det viktigste.

Syv av ni kategorier

Raus er til sammen nominert i hele syv av ni kategorier, hvorav de to som baren ikke er nominert i er «Best new cocktail bar» og «Best restaurant».

- Det er helt drøyt, og utrolig moro. Det som er veldig flott med dette er at juryen består av bare fagfolk, så man blir dømt av sine egne, sier barsjef på Raus, Jørgen Dons.

- Jeg liker å tro at det er et ganske klart tegn på at man gjør noe riktig. Det er morsomt å se at man ikke er nødt til å være i Oslo for å få anerkjennelse, legger han til.

Mens selve baren er nominert i fire kategorier og signaturdrinken «Onkel Hockey» i én, er barsjefen nominert i to.

- «Best bartender» er veldig flatterende. Men jeg synes det er så mange andre som er dyktige, og litt vanskelig å si hvem som er best. Men å bli ansett som en av de i toppsjiktet er rett og slett veldig artig, sier Dons.

I tillegg er han nominert i kategorien «Improver of the bar industry».

- Den synes jeg er veldig morsom. Jeg bruker mye tid på tilnærming av kunnskap og formidling av kunnskap. Jeg reiser mye rundt og holder foredrag og jobber med å fremme bransjen, det er veldig artig, hele opplegget er kjempeartig.

- Veldig stas

Dons synes det er kult at Trondheim har to representanter i kåringen, men skulle gjerne sett tre også.

- Men at vi har to, det er kult. Én ting er at vi har så vanvittig mange restauranter som endelig får anerkjennelse, men at barene også får det, er veldig stas.

Han forteller at han har vært på Lokal Bar mange ganger.

- Jeg er kjempefan, og synes det er et fantastisk tilskudd til byen, sier Dons.

Barsjefen føler nesten at det er en seier i seg selv å være nominert.

- Kjempemoro om man vinner, men å være blant de fem beste i landet er ganske hinsides, og en seier i seg selv.

Likevel håper han at Raus stikker av med seieren i noen kategorier.

- For å være helt ærlig så håper jeg vi tar noen ting, men det er også fordi jeg synes vi er en hel gjeng som jobber veldig hardt og er veldig dyktige. For meg er de kollektive nominasjonene viktigere enn de individuelle.

- Men vi får se, det er vanvittig dyktige folk vi er nominert sammen med, og det blir en tøff konkurranse, forteller han.