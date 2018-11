14 ting du kan finne på i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her tar vi med 14 av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Det har ikke gått helt etter planen for Rosenborg i Europa i år, men nå på torsdag kommer altså østerrikske Salszburg til Lerkendal. Kanskje bedre lykke denne gang?

Det store barseltreffet arrangeres av Adresseavisen Brand Studio i Trondheim for femte gang på rad. Det blir foredrag, servering, stands, konkurranse og goodiebags.

Denne helga er det premiere på fire nye filmer hos Trondheim Kino. Du kan enten se animasjonsfilmen «Grinchen», dramaet «Life Itself», action-grøsseren «Overload» eller thrilleren «The Girl in the Spider's Web».

Hvor: Olavshallen

Olavshallen Når: Fredag, klokken 19.00 og 21.30









Det har gått åtte år siden kritikerroste «Flink pike», år Pernille blant annet har brukt til å være lagleder i «Nytt på nytt», spille i «Side om side» på NRK1 og bli kåret til årets morsomste av folket under komiprisen i 2016. Nå har hun altså laget standup-forestillingen «Kultur». Hun har to forestillinger i Olavshallen fredag.

Teater: Nøtteknekkeren

Hvor: Trøndelag Teater, Hovedscenen

Trøndelag Teater, Hovedscenen Når: Vises fra fredag









«Nøtteknekkeren» ble en kjempesuksess på Trøndelag Teater i 2013 og 2015 og etterspørselen etter forestillingen har vært stor. Derfor har teatersjef Kristian Seltun bedt forfatterne, Bones, Løseth og Holdhus, samt komponist Havdal, om å lage en helt ny versjon av klassikeren.

Trondheim Calling presenterer Lyden av 2019

Hvor: Byscenen

Byscenen Når: Fredag, klokken 20.00





Trondheim Calling og Byscenen inviterer til en spennende konsertkveld. I løpet av oktober skal demoartistene til vinterens festival plukkes ut, og denne kvelden vil alle demoartistene fra Trøndelag bli invitert til å spille på ulike scener på Byscenen.

Line-up'en denne kvelden er Juno, Adrees, Catnip Cloud, Combos, Earth moon transit, Jonas Ledang og Kings Of The Valley. Inngangen er gratis!

Ekstrakonsert: Lemaitre

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Studentersamfundet, Storsalen Når: Torsdag og fredag, konsertstart 21.00









Konserten torsdag kveld er utsolgt, men enn så lenge er det fortsatt mulig å få tak i billetter til ekstrakonserten fredag kveld! Den norske, Los Angeles-baserte elektronikaduoen Lemaitre returnerer med ny singel og er igjen klare til å fylle Storsalen med sine hjemmefans.

Ettermiddagsjazz og utstilling

Hvor: Café Le Frère

Når: Lørdag klokken 15.00 (jazz) og søndag klokken 13.00

På lørdag stiller ti sangere fra ØremaZZørene opp som jazz-solist-prøvekaniner med hver sin fremføring hos Café Le Frère, som en del av prosjektet «Jazzy Night Out».

Søndag er det også åpningsdag for en utstilling av tusjtegninger og cyanotypier av Anita Irene Wollamo. På åpningsdagen vil Torstein Andersen lese «Sommerfuglen» av H.C. Andersen.

Rune Andersen - Lykkeliten

Hvor: Olavshallen

Olavshallen Når: Lørdag, klokken 18.00









Rune Andersen vokste opp med en voldelig far. I TV 2-programmet «Vårt lille land» fortalte han og de tre søstrene om oppveksten. Etter at Runes historie ble offentlig kjent har det blitt viktig for ham å ta temaet med inn på scenen. Valget med å sette opp forestillingen «Lykkeliten» har vært Runes største utfordring som artist.

Teater: Alt jeg ikke husker

Hvor: Trøndelag Teater, Studioscenen

Trøndelag Teater, Studioscenen Når: Vises fra lørdag





«Alt jeg ikke husker» er basert på Jonas Hassen Khemiris roman. Dette er en kjærlighetsfortelling om mennesket og samtiden. Det er en historie om hvordan flyktige minner skaper realiteter og definerer oss som mennesker. Hvilken autoritet har disse minnene, og hvem er vi uten andres fortellinger om oss?

Ekstrakonsert: CC Cowboys

Hvor: Byscenen

Byscenen Når: Lørdag, konsertstart klokken 22.00









Den første konserten ble raskt utsolgt, men gutta prioriterer fansen sin i Trondheim og setter opp ekstrakonsert lørdag. Dørene åpner klokken 21.00, og aldersgrensa er 18 år.

Konsert: Bjørn Eidsvåg

Hvor: Olavshallen

Olavshallen Når: Søndag, klokken 19.00









Bjørn Eidsvåg med band har lagt ut på høstturné, etter en periode med fullt fokus på teatersuksessen «Etterlyst: Jesus». Med seg på turné har han sitt band og en katalog med kjente og kjære låter.

Danseforestilling: Sankthansnatt på Inderøen

Hvor: Olavshallen

Olavshallen Når: Søndag, klokken 19.00





«Sankthansnatt på Inderøen» er et danseeventyr fra en magisk sommerfest på Inderøy.

Koreograf Odd Johan Fritzøe byr på en helaftens forestilling med nyskrevet musikk av fiolinist Gjermund Larsen fra Verdal. Sammen med danserne Elisabeth Christine Holth, Guro Gulstad, Severin Romer Iversen og Aleksander Aarø skaper de et spill mellom bekymringsløse og festglade ungdommer med elementer fra folkemusikk og folkeeventyr.

Ranheim - Tromsø

Hvor: Extra Arena

Extra Arena Når: Søndag, kampstart 18.00





Nå på søndag er det Ranheim som spiller hjemmekamp, denne gang mot Tromsø. Rosenborg spiller borte mot Start, samme tid.